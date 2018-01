U&D registrazione 12 01 | Paolo assente | arriva un noto corteggiatore per Sara

: @sleeplliars come pensi sia andato? a me la trascrizione fonetica e l'analisi morfologica forse sono le cose che s… - lydsnewt : @sleeplliars come pensi sia andato? a me la trascrizione fonetica e l'analisi morfologica forse sono le cose che s… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di sabato 13 gennaio 2018) Oggi 12 gennaio 2018 si è registrata una nuova puntata del Trono Classico di ''#Uomini e donne''. Tuttavia, le novita' all'interno di questanon sono affatto mancate: cosa avra' deciso di fare il tronistaCrivellin con le sue corteggiatrici? Avra' finalmente scelto? Sicuramente, questo non è l'unico capitolo interessante che è successo all'interno dello studio di Uomini e Donne oggi. Stando infatti alle anticipazioni apparse sul web, unex tentatore di Temptation Island edell'ex tronista Sabrina Ghio VIDEO è sceso oggi per corteggiare la tronistaAffi Fella. Scopriamo tutti i dettagli della nuovadel Trono Classico nel proseguo della news. ''Uomini e Donne'' anticipazioni 12 gennaio 2018:Crivellin non è presente nello studio Come annunciato ad inizio paragrafo, il tronistaCrivellin nella precedente ...