Tutti i soldi del mondo | Mark Wahlberg pagato di più perché non voleva lavorare con

Mark Wahlberg dona il compenso dei reshoot di Tutti i soldi del Mondo alla #Timesup : Mark Wahlberg donerà, a nome di Michelle Williams, il milione e mezzo che ha guadagnato dai reshoot di Tutti i soldi del Mondo

«Tutti i soldi del mondo» : perché Michelle Williams è stata pagata meno di Wahlberg? : Quando Ridley Scott ha dichiarato di voler rigirare le scene di Tutti i soldi del mondo per «cancellare» Kevin Spacey accusato di molestie, tutti gli attori e la troupe si sono resi disponibili. Poco importava il preavviso ravvicinato, il fatto che fossero impegnati su altri set e di doversi spostare da un capo all’altro del mondo: avrebbero fatto di tutto pur di esaudire la richiesta del regista e lasciar passare un messaggio importante. ...

Mark Wahlberg ha ricevuto un compenso quasi 1000 volte superiore a quello di Michelle Williams in Tutti i soldi del mondo : Un' altra bufera si scaglia contro il film All the Money in the World del regista Ridley Scott. A far discutere stavolta, sono i diversi compensi riservati agli attori. Mark Wahlberg, avrebbe ricevuto ...

Recensione di 'Tutti I Soldi Del Mondo' di Ridley Scott : Il 4 gennaio del 2018 è uscito l'ultimo film di Ridley Scott dal titolo 'Tutti I Soldi Del Mondo', un travagliato percorso che ha subito ingenti modifiche post produttive a seguito degli scandali sessuali riguardanti l'attore Kevin Spacey. Il nuovo film del regista inglese è stato rimaneggiato lo scorso novembre in tempo record, rispettando le consegne previste per le imminenti cerimonie di premiazione come Golden Globe o Oscar. ...Continua a ...

Melissa Satta sulla multa a Nainggolan : "Con Tutti i soldi che ha..." : La Roma si è dimostrata una società seria e con dei valori per come ha gestito il caso Nainggolan. Il belga dopo il suo Capodanno d'eccessi e sopra le righe è stato punito dal club di James Pallotta ...

Tutti I SOLDI DEL MONDO di Ridley Scott (2017) : 10 luglio 1973, Roma: il sedicenne John Paul Getty III (Charlie Plummer) viene rapito da alcuni membri della 'Ndrangheta. L'obiettivo dei criminali è ottenere un grosso riscatto da parte del nonno del ragazzo, il petroliere e imprenditore Jean Paul Getty (Christopher Plummer), considerato l'uomo più ricco del MONDO. L'iniziale richiesta di 17 milioni di dollari, viene però rifiutata da Getty, deciso a non pagare tale cifra per il riscatto del ...

Materazzi : "Coutinho? Tunnel a 15 anni - che fenomeno! E vale Tutti quei soldi..." : Insieme all'Inter nel 2010-2011 con Rafael Benitez in panchina. Annata complicata dopo il Triplete firmato José Mourinho, fu anche l'ultima a Milano di Marco Materazzi , che poi intraprese la carriera ...

Il film del weekend : "Tutti i soldi del mondo" : 'Tutti i soldi del mondo', il nuovo film di Ridley Scott ispirato al rapimento del nipote del miliardario americano J. Paul Getty, ha fatto molto parlare a causa dell'allontanamento di Kevin Spacey, ...

Il film del weekend : Tutti i soldi del mondo : "Tutti i soldi del mondo", il nuovo film di Ridley Scott ispirato al rapimento del nipote del miliardario americano J. Paul Getty, ha fatto molto parlare a causa dell'allontanamento di Kevin Spacey, attore travolto da una serie di accuse a sfondo sessuale. A tempo di record, a solo un mese dall'uscita, il regista lo ha rimpiazzato ed ha girato nuovamente tutte le scene che lo vedevano coinvolto. Con nove giorni di ...

Cinema - Tutti i soldi del mondo : il rapimento di Paul Getty jr raccontato da Ridley Scott : Sulle vicende realmente accadute, lo sceneggiatore David Scarpa e lo stesso regista si prendono grandi libertà narrative e tratteggiano una situazione sociale e politica a volte sgrammaticata, sia ...

Tutti i soldi del mondo di Ridley Scott al cinema – Recensione : Che di anni ne ha comunque ottanta e dirige, abbiamo già avuto mondo di scriverlo, con l'entusiasmo e l'energia di un trentenne: lavorando, qua, su una buona sceneggiatura di David Scarpa scritta a ...

Tutti i soldi del mondo - una lunga trattativa su una montagna di soldi maledetti : Sembra che nessuno sia uscito bene dal rapimento Getty, almeno stando a Tutti i soldi del mondo, il film che Ridley Scott ha tratto “molto liberamente” dai veri eventi avvenuti in Italia negli anni ’70. Non ne è uscito alla grande John Paul Getty jr., il rapito, non ne è uscito bene John Paul Getty Sr., il nonno e l’uomo più ricco che fosse mai esistito, non ne sono usciti bene i sequestratori, il padre del rapito, né tantomeno la madre o ...

PAOLO BERNARDINI/ In Tutti i soldi del mondo : Da Rosy Abate - La serie a Ridley Scott - dalla tv al cinema : PAOLO BERNARDINI, noto per il ruolo di protagonista nella pubblicità di Trivago, uscirà oggi al cinema con una parte in 'Tutti i soldi del mondo' di Ridley Scott.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 16:41:00 GMT)

Tutti i soldi del mondo : Kevin Spacey compare ancora in un'inquadratura del film - Best Movie : Tutti i soldi del mondo , ricordiamo, esce oggi nelle sale italiane: voi lo andrete a vedere? Fonte: BI