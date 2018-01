Trump | Indignazione generale per frasi razziste

: RT @EzioSavasta: #Trump - "Paesi cesso" Sulla rete indignazione e satira. Unione Africana pretende scuse. - PComunication : RT @EzioSavasta: #Trump - "Paesi cesso" Sulla rete indignazione e satira. Unione Africana pretende scuse. - alinatede : RT @EzioSavasta: #Trump - "Paesi cesso" Sulla rete indignazione e satira. Unione Africana pretende scuse. - fraurolo121 : RT @EzioSavasta: #Trump - "Paesi cesso" Sulla rete indignazione e satira. Unione Africana pretende scuse. - augumedici : RT @EzioSavasta: #Trump - "Paesi cesso" Sulla rete indignazione e satira. Unione Africana pretende scuse. - gianluigimorot1 : RT @EzioSavasta: #Trump - "Paesi cesso" Sulla rete indignazione e satira. Unione Africana pretende scuse. -

(Di sabato 13 gennaio 2018) Bufera alla Casa Bianca dopo le scioccanti dichiarazioni di Donald. In un incontro con alcuni membri del congresso il Presidente perde la bussola parlando di immigrati. Lesono state smentite dama non è arrivata nessuna parola dai suoi più stretti collaboratori. I fatti Durante un incontro tenutosi allo Studio Ovale, alcuni senatori e parlamentari hanno chiesto al Presidente di rivedere le sue posizioni riguardanti la decisione di togliere lo status di protezione agli immigrati provenienti da Haiti, El Salvador e alcuni Paesi dell'Africa. La risposta digela tutti: "Perché gli Stati Uniti dovrebbero avere tutta questa gente che arriva da questo cesso di Paesi?". A quanto pare però il Presidente non si è fermato qui: a seguito della frase incriminata "Shithole countries",avrebbe continuato esortando di preferire immigrato "Norvegesi" a quelli del ...