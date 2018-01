Tre bimbi libici operati al Celio ritrovano il sorriso

Bimbi rumorosi - rissa in ristorante di Treviso/ “Vi bruciamo il locale” - poi cattive recensioni sul web : Bimbi rumorosi, rissa in un ristorante di Treviso: “Vi bruciamo il locale”, poi cattive recensioni sul web. Le ultime notizie sul caso: il figlio dei titolari è stato aggredito...(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 18:08:00 GMT)

Pordenone - maestra sostituisce "Gesù" con "Perù" in una canzone di Natale per rispetto ai bimbi di alTre religioni : Nella scuola primaria "Beato Odorico da Pordenone" di Zoppola il "Bambin Gesù" è diventato il "Bambino del Perù" . Un errore linguistico? No, volontà di una maestra che ha deciso di insegnare ai ...

Schianto sulla Statale - mamma Manuela muore a 43 anni. Feriti i suoi Tre bimbi che non sanno nulla : OSIMO - La provincia di Ancona piange ancora. Un'altra tragedia, ancora sangue sulle strade. Dopo la morte di Francesco Tridenti, 21 anni, giovedì pomeriggio è morta una mamma di 43...

“MenTre soffiano venti di guerra - vediamo Gesù nei bimbi che soffrono” : «Oggi, mentre sul mondo soffiano venti di guerra e un modello di sviluppo ormai superato continua a produrre degrado umano, sociale e ambientale, il Natale ci richiama al segno del Bambino, e a riconoscerlo nei volti dei bambini, specialmente di quelli per i quali, come per Gesù, “non c’è posto nell’alloggio”». Lo ha detto il Papa affacciandosi all...

Milano - uccisa con Tre coltellate in casa : era mamma di due bimbi. Arrestato il convivente : Una donna di 33 anni, Simona Fiorelli, con due figli piccoli di 5 e 17 mesi, è stata trovata agonizzante, colpita da tre coltellate al torace nella sua abitazione di Parabiago, nel Milanese....

Papa Francesco - compleanno tra i bimbi. Il dolce dello sTreet artist : Moltissimi gli auguri per gli 81 anni di Papa Francesco, che ha festeggiato con i fedeli assiepati in piazza San Pietro e ha giocato e mangiato focacce insieme a un gruppo di bambini del Dispensario ...

Schiaffi ai bimbi - sospese due maesTre : 20.12 Schiaffi, pizzicotti e tirate di orecchie ai bambini, una decina in tutto, dell'unica classe dell'asilo a San Giorgio Albanese, nel Cosentino. I carabinieri hanno contestato le accuse a due insegnanti, che sono state sospese per 7 mesi, dopo la denuncia di alcuni genitori e le riprese video all' interno della scuola. L'indagine ha fatto emergere un sistematico ricorso alla violenza fisica e psicologica nei confronti dei piccoli, alcuni ...

Francia - scontro Treno-scuolabus a passaggio livello : 4 bimbi morti : Una collisione tra un treno e uno scuolabus ha causato la morte di quattro bambini e il ferimento in modo grave di altri 21 a Millas, nei Pirenei Orientali, sud-ovest della Francia. L'incidente è ...

Saltano la sTretta sui cellulari in auto e gli allarmi per i seggiolini dei bimbi : Tagliola sull’ammissibilità delle due norme: non saranno esaminate né ci sarà il voto in aula. Oltre 2.000 gli emendamenti alla nuova manovra

Pedopornografia : olTre la metà dei bimbi abusati ha meno di 10 anni : L'allarme è lanciato dall'Unicef, nel suo rapporto sulla 'Condizione dell'infanzia nel mondo 2017. I figli dell'era digitale' - Il 53% dei bambini abusati e sfruttati e abusati per ottenere immagini ...