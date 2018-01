Tragico schianto all' alba | un morto e cinque feriti

Tragico schianto a Sesto - muore un ragazzo di 20 anni : Sesto - Tragico fuoristrada in viale Matteotti. Intorno alle 5 di questa mattina un giovane del paese C.P. di 20 anni, alla guida della sua Ford Fiesta, é andato a sbattere contro un albero davanti al ...

Tragico schianto sulla A1 : due morti : E' di due morti il bilancio dell'incidente sull'A1 Milano-Napoli, sul tratto tra Pontecorvo e Cassino, in direzione sud, avvenuto alle 4.30 di questa mattina. Sul luogo sono intervenute le pattuglie della Polizia...

Altero Matteoli - un Tragico schianto Video : Un grave lutto colpisce la politica italiana. #Altero Matteoli, più volte ministro in tutti i governi presieduti da Silvio Berlusconi, è morto a to delle ferite riportate in un incidente stradale [Video]. Il tragico schianto che ha posto fine alla vita del 77enne politico toscano si è verificato sulla via Aurelia, all'altezza di Capalbio, in provincia di Grosseto. Matteoli era alla guida di una BMW che si è scontrata frontalmente con una Nissan ...

A22 - Tragico schianto auto-tir : morto Ferruccio Faggioni Sella : ROMA Ferruccio Faggioni Sella, 52 anni, è morto nello scontro fra un'auto e un tir avvenuto ieri, 13 dicembre, lungo la carreggiata sud dell'Autostrada del Brennero, l'A22, tra Egna e San Michele, ...

Tragico schianto frontale : tre morti e quattro feriti : Gravissimo incidente stradale ad Alghero nella serata di mercoledì. E' di tre morti e quattro feriti (due gravi) il bilancio del terribile incidente avvenuto sulla strada dei Due Mari ad Alghero, in...

Schianto contro il bus - muore un anno dopo il fratello. Tragico destino : Montescudaio (Pisa), 5 dicembre 2017 - Terribile incidente stradale in Val di cecina: questa mattina, attorno alle 7, un uomo ha perso la vita nello scontro fra la sua autovettura e un autobus di ...

Con l'auto contro un camion - Tragico schianto nella notte : morti tre giovanissimi : Tre giovani vite spezzate, un ventiduenne in condizioni gravi e un'auto devastata da uno schianto violentissimo contro un camion. La tragedia si è consumata lungo la Monza-Saronno, intorno alle 23. Qui una Fiat...

Catania: tragico schianto in moto, Orazio muore a venti anni Il giovane avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo andando a finire contro un marciapiede per poi cadere rovinosamente a terra.

Tragico schianto in Veneto : muoiono in tre - uno era un giovane di Montevarchi : Arezzo, 18 novembre 2017 - schianto mortale. In un frontale tra due auto in Veneto sono morte tre persone: e una risulta quantomeno nata in Valdarno, a Montevarchi,anche se attualmente residente a ...

Tragico schianto sulla statale - muore 30enne Video : Poche ore fa un drammatico incidente stradale [Video]è avvenuto in #Calabria e ha provocato il decesso di una ragazza di solo 30 anni. Il sinistro si è consumato sulla famigerata #statale 106. Sempre in Calabria un altro fatto di cronaca nera: un 26enne ha ucciso il padre a colpi di fucile. Calabria, muore 30enne a causa di un sinistro Si chiamava Lucrezia Brunacci e aveva solo 30 anni la ragazza che nella mattinata di oggi 17 novembre è rimasta ...

Tragico schianto - esce di strada e muore sul colpo : Drammatico incidente stradale a Ciano, frazione di Crocetta del Montello (Treviso). Lunedì pomeriggio ha perso la vita un uomo di 59 anni, Renato Parpaiola, di Valdobbiadene. Incidente stradale a Ciano...

Tragico schianto in strada nel Veneziano : bimbo incastrato nell’auto con la mamma morta : Tragico schianto in strada nel Veneziano: bimbo incastrato nell’auto con la mamma morta La vittima è una donna di 41 anni. Ferito ma vivo il figlio di 5 anni, estratto dalle lamiere dopo che la vettura su cui viaggiavano è rimasta praticamente schiacciata dall’impatto con il tir.Continua a leggere La vittima è una donna di […] L'articolo Tragico schianto in strada nel Veneziano: bimbo incastrato nell’auto con la mamma morta sembra ...

Tragico schianto in moto - perde la vita studente di 16 anni : Non c'è stato nulla da fare, vani tutti i soccorsi. Viorel C., 16 anni, è morto in un incidente stradale in via Due Palazzi a Padova. Il giovane studente, residente a Villafranca Padovana...