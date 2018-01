Tirreno Adriatico 2018 | ecco il percorso

La Tirreno-Adriatico fa tappa a Foligno e Trevi : ecco il programma Il 9 e 10 marzo il grande evento del ciclismo attraverserà l'Umbria : sarà ... : Foligno " La 53esima edizione della Tirreno-Adriatico farà tappa anche a Foligno e a Trevi, diventando un'importante occasione di rilancio turistico del territorio. La gara ciclistica, al via il 7 ...

Tirreno-Adriatico nel nome di Scarponi : Sarà dedicata a Michele Scarponi, il ciclista marchigiano morto in un incidente stradale lo scorso aprile, la 53ª edizione della Tirreno-Adriatico in programma dal 7 al 13 marzo prossimi: tra le ...

Tirreno-Adriatico nel nome di Scarponi : L'iniziativa, organizzata da Rcs Sport/La Gazzetta dello Sport, comprende sette tappe per un totale di 982,5 km (media km 140,4). Un percorso classico con la Cronosquadre di apertura sul lungomare di ...

Tirreno-Adriatico nel nome di Scarponi : (ANSA) - LORETO (ANCONA), 12 GEN - Sarà dedicata a Michele Scarponi, il ciclista marchigiano morto in un incidente stradale lo scorso aprile, la 53/a edizione della Tirreno-Adriatico in programma dal 7 al 13 marzo prossimi: tra le tappe, per la prima volta, anche Filottrano, la città natale e di residenza dell'atleta. Scarponi salì per tre volte sul podio finale della Tirreno-Adriatico: vincitore nel 2009, secondo nel 2010 e ...

Ciclismo - Tirreno-Adriatico nel ricordo di Scarponi : un traguardo di tappa a Filottrano : 184 paesi collegati nei cinque continenti, oltre 250 media italiani e internazionali presenti all'evento, sono il segnale che questa corsa ha un seguito che poche gare al Mondo possono avere'. 'Il ...

Ciclismo - Tirreno-Adriatico 2018 : presentato il percorso. Sette tappe nel ricordo di Scarponi : 1 salita durissima e 2 cronometro : La Tirreno-Adriatico 2018 si correrà dal 7 al 13 marzo. La 53^ edizione della tradizionale corsa a tappe è stata presentata oggi: Sette tappe per 982 chilometri complessivi. La Corsa dei Due Mari scatterà dal Lido di Camaiore con una cronosquadre di 21,5km: il lungomare della Versilia sarà il palcoscenico ideale per aprire uno degli appuntamenti classici del calendario internazionale. A seguire una tappa adatta ai velocisti (la ...

Tirreno-Adriatico - venerdì la presentazione. Piunti e Tassotti vanno a Loreto : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Verrà presentata venerdì a Loreto la 53esima edizione della Tirreno-Adriatico. Alla conferenza stampa prenderanno parte anche il sindaco Pasqualino Piunti e l'assessore al ...

Tirreno-Adriatico 2018 : quando si corre? Il calendario completo e le date. Il programma e le 7 tappe : La “Corsa dei due mari” arriva alla 52ma edizione e anche il prossimo anno rappresenterà un appuntamento chiave della stagione. Un palcoscenico di grande prestigio per tutti gli uomini di classifica, ma anche un test importante per i velocisti in vista della Milano-Sanremo. La Tirreno-Adriatico si svolgerà dal 7 al 13 marzo 2018. Il percorso completo delle sette tappe verrà svelato a Loreto (Ancona) il 12 gennaio, ma ci sono già delle ...

Ciclismo - Fabio Aru : “Farò Tirreno-Adriatico - Liegi e Giro d’Italia. Il resto del programma non l’ho ancora deciso” : E’ già prontissimo Fabio Aru per risalire in sella alla sua bicicletta in vista delle gare del 2018. Il corridore sardo, come riportato in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, si sta già allenando alacremente per il raggiungimento dei propri traguardi. Il debutto stagionale sarà ad Abu Dhabi, successivamente dovrebbe prendere parte alla Tirreno-Adriatico e probabilmente alla Liegi prima del Giro d’Italia. Queste le ...

Tirreno-Adriatico : presentazione a Loreto : Lo scorso anno la 'Corsa dei due mari' fu appannaggio del colombiano Nairo Quintana, ma soprattutto permise allo slovacco Peter Sagan, campione del mondo in carica, di 'fare la gamba' in vista della ...

