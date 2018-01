TINA CIPOLLARI E KIKÒ NALLI SI SONO SEPARATI La conferma ufficiale | fan dubbiosi | ecco

TINA CIPOLLARI e Kikò Nalli si sono separati/ La conferma ufficiale : lei pensa solo ai figli : Dopo anni e anni la prima "coppia" di Uomini e donne è arrivata al capolinea. Le voci di crisi tra Tina Cipollari e il marito Kikò Nalli trovano conferma nel divorzio. Le parole della vamp(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 19:57:00 GMT)

TINA CIPOLLARI e Chicco Nalli si sono lasciati : "Una decisione sofferta" : Dopo tante voci, è arrivata la conferma: Tina Cipollari e Chicco Nalli si sono lasciati davvero. Il matrimonio dell'opinionista di Uomini e Donne, che era nato proprio negli studi televisivi, è giunto al capolinea. Prima di dare ufficialmente la notizia, Tina e il suo ormai ex marito Chicco hanno voluto aspettare ed essere sicuri, pure se si vociferava da tempo ormai di una rottura fra loro. Dalle dichiarazioni della Vamp possiamo immaginare che ...

TINA CIPOLLARI : Mi separo da mio marito : Dopo le voci di una crisi, adesso c'è la conferma: Tina Cipollari si è separata dal marito. E a rivelarlo è la stessa tronista di Uomini e donne che di fatto ha raccontato il suo momento difficile: "Dopo tanti tira e molla, momenti di alti, momenti di bassi e periodi di riflessione, mi sono separata legalmente da mio marito. È stata una decisione sofferta. Abbiano lottato fino all'ultimo, ma ora dico a me stessa: forse è ...

TINA CIPOLLARI e il marito Chicco Nalli si sono lasciati : è ufficiale : Tina Cipollari e il marito Kikò non stanno più insieme Questa volta non si tratta di un gossip: Tina Cipollari e Chicco Nalli si sono lasciati per davvero. A farlo sapere l’opinionista di Uomini e Donne che ha lasciato un’intervista esclusiva al settimanale Di Più. L’ex tronista e corteggiatrice ha rivelato che fino all’ultimo ha […] L'articolo Tina Cipollari e il marito Chicco Nalli si sono lasciati: è ufficiale ...

TINA CIPOLLARI : si separa ufficialmente dal marito Video : La separazione è ufficiale: #Tina Cipollari e Chicco Nalli si sono rivolti ad un avvocato e si sono lasciati in modo consensuale. La nota opinionista ha parlato di questa relazione in modo sofferto e ha spiegato che lei e il suo ex marito hanno provato per circa due anni a tentare di riallacciare il loro rapporto ma senza riuscirci. Tina Cipollari parla della sua separazione con Chicco Nalli I quotidiani ne pubblicano la notizia proprio oggi, 12 ...

TINA CIPOLLARI : si separa ufficialmente dal marito : La separazione è ufficiale: Tina Cipollari e Chicco Nalli si sono rivolti ad un avvocato e si sono lasciati in modo consensuale. La nota opinionista ha parlato di questa relazione in modo sofferto e ha spiegato che lei e il suo ex marito hanno provato per circa due anni a tentare di riallacciare il loro rapporto ma senza riuscirci. Tina Cipollari parla della sua separazione con Chicco Nalli I quotidiani ne pubblicano la notizia proprio oggi, 12 ...

TINA CIPOLLARI Vs il pubblico/ Uomini e donne - video : la vamp perde le staffe a causa di Gemma Galgani : Tina Cipollari Vs il pubblico a Uomini e donne, il video del momento in cui la vamp si è scagliata contro le signore ree di prendere le parti di Gemma Galgani, com'è andata?(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 10:21:00 GMT)

Gemma e Giorgio torneranno insieme? TINA CIPOLLARI perché la detesta? Parla Maria De Filippi : Gemma Galgani–Giorgio Manetti–Tina Cipollari: un “triangolo” su cui la conduttrice di Uomini e Donne, Maria De Filippi, non può esimersi da alcune considerazioni. Gemma e Giorgio di nuovo insieme? L’opinione di Maria De Filippi La presentatrice di Canale 5, intervistata dal settimanale Chi, dice la sua sulla (ex) coppia Giorgio-Gemma: “Di nuovo insieme? Penso proprio […] L'articolo Gemma e Giorgio ...

UOMINI E DONNE / Anticipazioni - Gemma e Giorgio insieme nel 2018? Secondo TINA Cipollari... (Trono Over) : Nelle nuove puntate del Trono Over di UOMINI e DONNE, Gemma ha deciso di fare una sorpresa a Giorgio, facendogli trovare un regalo nel suo camerino. (Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 22:10:00 GMT)