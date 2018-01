Tina Cipollari e Chicco Nalli si sono lasciati | Una decisione sofferta

Tina Cipollari e Kikò Nalli hanno divorziato/ La conferma ufficiale : "Lascia andare ciò che era" : Dopo anni e anni la prima "coppia" di Uomini e donne è arrivata al capolinea. Le voci di crisi tra Tina Cipollari e il marito Kikò Nalli trovano conferma nel divorzio. Le parole della vamp(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 14:29:00 GMT)

Tina Cipollari : Mi separo da mio marito : Dopo le voci di una crisi, adesso c'è la conferma: Tina Cipollari si è separata dal marito. E a rivelarlo è la stessa tronista di Uomini e donne che di fatto ha raccontato il suo momento difficile: "Dopo tanti tira e molla, momenti di alti, momenti di bassi e periodi di riflessione, mi sono separata legalmente da mio marito. È stata una decisione sofferta. Abbiano lottato fino all'ultimo, ma ora dico a me stessa: forse è ...

Tina Cipollari e il marito Chicco Nalli si sono lasciati : è ufficiale : Tina Cipollari e il marito Kikò non stanno più insieme Questa volta non si tratta di un gossip: Tina Cipollari e Chicco Nalli si sono lasciati per davvero. A farlo sapere l’opinionista di Uomini e Donne che ha lasciato un’intervista esclusiva al settimanale Di Più. L’ex tronista e corteggiatrice ha rivelato che fino all’ultimo ha […] L'articolo Tina Cipollari e il marito Chicco Nalli si sono lasciati: è ufficiale ...

Tina Cipollari : si separa ufficialmente dal marito Video : La separazione è ufficiale: #Tina Cipollari e Chicco Nalli si sono rivolti ad un avvocato e si sono lasciati in modo consensuale. La nota opinionista ha parlato di questa relazione in modo sofferto e ha spiegato che lei e il suo ex marito hanno provato per circa due anni a tentare di riallacciare il loro rapporto ma senza riuscirci. Tina Cipollari parla della sua separazione con Chicco Nalli I quotidiani ne pubblicano la notizia proprio oggi, 12 ...

Tina Cipollari Vs il pubblico/ Uomini e donne - video : la vamp perde le staffe a causa di Gemma Galgani : Tina Cipollari Vs il pubblico a Uomini e donne, il video del momento in cui la vamp si è scagliata contro le signore ree di prendere le parti di Gemma Galgani, com'è andata?(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 10:21:00 GMT)

Gemma e Giorgio torneranno insieme? Tina Cipollari perché la detesta? Parla Maria De Filippi : Gemma Galgani–Giorgio Manetti–Tina Cipollari: un “triangolo” su cui la conduttrice di Uomini e Donne, Maria De Filippi, non può esimersi da alcune considerazioni. Gemma e Giorgio di nuovo insieme? L’opinione di Maria De Filippi La presentatrice di Canale 5, intervistata dal settimanale Chi, dice la sua sulla (ex) coppia Giorgio-Gemma: “Di nuovo insieme? Penso proprio […] L'articolo Gemma e Giorgio ...

UOMINI E DONNE / Anticipazioni - Gemma e Giorgio insieme nel 2018? Secondo Tina Cipollari... (Trono Over) : Nelle nuove puntate del Trono Over di UOMINI e DONNE, Gemma ha deciso di fare una sorpresa a Giorgio, facendogli trovare un regalo nel suo camerino. (Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 22:10:00 GMT)

Uomini e Donne : Tina Cipollari ‘regala’ un gigolò a Gemma : Gemma Galgani Ci mancava soltanto il gigolò. La faida che vede da anni protagoniste Tina Cipollari e Gemma Galgani si arricchisce di un nuovo capitolo, decisamente singolare. Nell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne la bionda opinionista ha deciso di fare un ‘regalo’ piuttosto bizzarro alla sua nemica numero uno. Aaron è il nome del ‘dono’ in questione: un trentenne che di mestiere fa proprio ...

UeD - Cosa ha regalato Tina Cipollari a Gemma per questo Natale? Un gigolò Video : Rieccoci qui con il nostro consueto appuntamento dedicato alle nuove anticipazioni del #Trono Over di Uomini e Donne [Video]. Ieri pomeriggio infatti è stata registrata una nuova puntata dello show pomeridiano di Maria De filippi, dove non sono di certo mancate le sorprese ed i colpi di scena. Ovviamente come succede sempre da diversi mesi a questa parte, le protagoniste assolute della registrazione sono state #Gemma Galgani e l'opinionista Tina ...