: Tennis, show in campo: Andrea Petkovic si scatena sulla musica dei Daft punk. Il ballo è irresistibile… - Cascavel47 : Tennis, show in campo: Andrea Petkovic si scatena sulla musica dei Daft punk. Il ballo è irresistibile… - silviabest77 : Tennis, show in campo: Andrea Petkovic si scatena sulla musica dei Daft punk. Il ballo è irresistibile - NikosINXS : Andrea Petkovic, show in campo: ecco il ballo sotto la pioggia - konsultando : Andrea Petkovic, show in campo: ecco il ballo sotto la pioggia - infoitsport : Fognini splende, poi si spegne. A Sydney è De Minaur show (Ubi Tennis) -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 gennaio 2018) Lata tedesca di origini serbesi è lasciata andare a unto in, durante una pausa del match dovuta al maltempo. Lata stava affrontando la svizzera Belinda Bencic nel finale del Kooyong Classic, a Melbourne, in Australia. Pektovic alla fine è stata sconfitta 3-6, 6-4, 10-4, ma il video deldi Around the world dei, è diventato virale L'articoloinsidei. Ilè irresistibile proviene da Il Fatto Quotidiano.