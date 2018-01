Tennis | Bautista Agut la spunta su Del Potro ad Auckland Medvedev vince la finale tra

: RT @sportface2016: Settimo titolo in carriera per #Bautista, #DelPotro ko in tre set - Matt_Orlandi : RT @sportface2016: Settimo titolo in carriera per #Bautista, #DelPotro ko in tre set - _ThousandN : Del Potro perde l'ennesima partita con il solido Bautista Agut, non ha mai vinto un master 1000 in carriera, ma per… - TennisWorldit : ATP AUCKLAND - Vince Bautista-Agut! Piegato in finale uno spento del Potro - sportface2016 : Settimo titolo in carriera per #Bautista, #DelPotro ko in tre set - TennisWorldit : Bautista-Haase, tennis champagne: i punti più belli -

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 13 gennaio 2018) Due i tornei in programma nel calendario ATP di questa settimana. Dopo le fatiche die Sydney i protagonisti voleranno a Melbourne per gli Australian Open, al via da lunedì. Adè stato un torneo di alto livello. È stata una grande corsa quella di Juan Martin Del, fermatasi però sul più bello, in. L’argentino ha eliminato in sequenza i giovani terribili Denis Shapovalov e Karen Khachanov, poi in semisi è sbarazzato di David Ferrer, tutti match vinti in due set. Nell’epilogo, però, DelPo si è arreso a Robertoin tre set. Lo spagnolo ha così coronato un torneo giocato in maniera solida, in cui ha rischiato grosso in semicontro Robin Haase,ndo solo al tie-break del terzo set, per poi trionfare in. Una bella battaglia conclusa 6-1 4-6 7-5, tra capovolgimenti di fronte e occasioni sprecate da entrambi i lati. ...