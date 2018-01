Tennis - Australian Open 2018 : il programma completo di lunedì 15 gennaio. Orari e come vedere i match in tv e Diretta Streaming : lunedì 15 gennaio prenderanno il via gli Australian Open 2018. A Melbourne, è tanta l’attesa per l’inizio del primo Major dell’anno che vedrà ai nastri di partenza grande parte dei giocatori più forti del mondo. In questo day-1 farà il suo esordio Rafael Nadal che nella sessione notturna Australiana, le 9.00 italiane, scenderà in campo contro il dominicano Burgos alla Rod Laver Arena. Tuttavia spetterà alla nostra Francesca ...

Tennis - l Australian Open dei grandi rientri. Nadal 'Zero match ufficiali ma ora sto bene' : 'Ma sento che sto giocando più o meno bene - ha assicurato il numero uno del mondo, che nello Slam Australiano debutterà lunedì contro il dominicano Víctor Estrella Burgos - Tutti cominciano da zero ...

Tennis - Australian Open 2018 : il tabellone degli italiani ed i possibili avversari. Cammino duro per Fognini e Giorgi : Tutto pronto a Melbourne per l’inizio degli Australian Open 2018. Analizziamo il possibile Cammino degli azzurri nel tabellone maschile e femminile tabellone MASCHILE Sono quattro gli azzurri già presenti nel tabellone principale degli Australian Open e a loro si potrebbero aggiungere ancora qualcuno, in particolare Matteo Berrettini, già arrivato all’ultimo turno delle qualificazioni. L’unico ad essere testa di serie è Fabio ...

Tennis - Australian Open : Djokovic - il ritorno sul cemento di casa : L'ex numero 1 del mondo, attualmente in 14piazza, aveva dovuto rinunciare allo US Open, primo Slam saltato dopo 51 consecutivi e 12 anni. Un duro colpo per il vincitore di 12 Major, tra cui sei ...

Tennis - Australian Open 2018 : analisi tabellone femminile. Percorsi in salita per Simona Halep e Venus Williams. Angelique Kerber mina vagante : Si è tenuto sulla Margaret Court Arena di Melbourne il sorteggio del tabellone femminile degli Australian Open 2018, primo Slam dell’anno. Il quadro è stato definito in attesa di conoscere anche l’esito delle qualificazioni. Sarà un’edizione ricca di incertezze visto che la regina dello Slam, Serena Williams, campionessa del 2017, ha deciso di non partecipare al torneo per motivi legati alla sua preparazione dopo la maternità. Una scelta ...

Tennis - Australian Open 2018 : analisi tabellone maschile. Verso una finale tra Federer e Nadal? : Australian Open, -2. Nella notte tra domenica e lunedì scatterà l’edizione 2018 dello Slam Down Under, quello con cui, dopo l’antipasto dei primi tornei, si inizia a fare sul serio. Abbiamo ancora negli occhi l’epica finale dello scorso anno quando Roger Federer e Rafael Nadal scrissero un altro capitolo della loro infinita rivalità, per molti il più bello, certamente quello meno atteso, battagliando per cinque set fino alla ...

Tennis - Australian Open 2018 – Il tabellone di Camila Giorgi : rischio Halep e Kvitova agli ottavi di finale : Camila Giorgi sarà la punta dell’Italia femminile agli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di Tennis. L’azzurra ha pescato un tabellone positivo, quantomeno nei primi turni. L’azzurra, infatti, esordirà contro una qualificata e al secondo turno se la dovrebbe vedere teoricamente contro la padrone di casa Barty (favorita sulla Sabalenka), un avversario alla portata della nostra portacolori. Al terzo ...

Tennis - Australian Open 2018 – Il tabellone di Fabio Fognini : rischi Goffin - Berdych e Del Potro. Dalla parte di Djokovic e Federer : Fabio Fognini è la carta migliore dell’Italia maschile agli Australian Open 2018. Il ligure è l’unica testa di serie della nostra spedizione e proverà a farsi largo in un tabellone non certamente semplice. Il giocatore di Arma di Taggia esordirà contro l’argentino Zeballos, poi eventualmente sfiderà il vincente della sfida tra Donskoy e Mayer. Due turni assolutamente alla portata per l’azzurro che però dovrà letteralmente ...

Tennis - Australian Open 2018 – Tutti gli incontri di sabato 13 gennaio : programma e orari delle qualificazioni : sabato 13 gennaio di qualificazioni agli Australian Open 2018. Dopo il maltempo di oggi è stato tutto rinviato a domani con la disputa di semifinali in vista del tabellone principale che scatterà lunedì. Sono diversi gli italiani in campo che vanno a caccia di un posto nel main draw. Di seguito il programma completo e gli orari di Tutti gli incontri. COURT 3 (ore 00.00): Popko vs Ruud Paul vs Tomic Mousley vs Munar Fratangelo vs ...

Tennis - Australian Open : Federer favorito : ROMA - Anche se mancheranno alcuni big, come Andy Murray e Serena Williams, monta l'attesa per l'Australian Open, il primo torneo del Grande Slam del 2018 che da lunedì 15 gennaio darà ufficialmente ...

Tennis : Australian Open 2018 - senza Serena è lotta aperta. Chi sarà la nuova regina di Melbourne? : Il suo nuovo look potrebbe essere uno stimolo in più per l'ex numero 1 del mondo, che non vince uno Slam dal 2008 e che lo scorso anno ha perso con Serena la seconda finale degli Australian Open dopo ...

Tennis : Australian Open - Federer-Nadal un anno dopo. La finale che tutti aspettano : Talento, carattere e fortuna (solo a livello fisico, si intende) sono le tre componenti che hanno portato Roger e Rafa ancora una volta sul tetto del mondo, inversamente proporzionali nel ranking (...