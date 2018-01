Tennis | Angelique Kerber rinasce a Sydney | Elise Mertens vince a Hobart

Tennis - Australian Open 2018 : analisi tabellone femminile. Percorsi in salita per Simona Halep e Venus Williams. Angelique Kerber mina vagante : Si è tenuto sulla Margaret Court Arena di Melbourne il sorteggio del tabellone femminile degli Australian Open 2018, primo Slam dell’anno. Il quadro è stato definito in attesa di conoscere anche l’esito delle qualificazioni. Sarà un’edizione ricca di incertezze visto che la regina dello Slam, Serena Williams, campionessa del 2017, ha deciso di non partecipare al torneo per motivi legati alla sua preparazione dopo la maternità. Una scelta ...

Tennis - WTA Sydney 2018 : Angelique Kerber inarrestabile - Camila Giorgi ko in due set : L’Italia si ferma in semifinale a Sydney. Dopo la sconfitta di Fabio Fognini nel torneo maschile, arriva anche quella di Camila Giorni al femminile. L’azzurra è stata battuta da Angelique Kerber, che si è imposta in due set per 6-2 6-3 dopo un’ora e quindici minuti di gioco. Una sconfitta con qualche rimpianto per Camila, che ha avuto le sue occasioni, specialmente nel secondo set, contro una Kerber in grande forma e che sembra ...

Tennis - WTA Sydney 2018 : Camila Giorgi sfida Angelique Kerber. Programma - orari e tv della semifinale : Camila Giorgi incrocerà la tedesca Angelique Kerber nelle semifinali del torneo WTA di Sydney, che fa da prologo agli Australian Open di Melbourne, in partenza lunedì 15. La sfida sarà la seconda in Programma tra quelle che designeranno le contendenti nell’atto conclusivo. L’atmosfera sarà calda, visto che prima andrà in scena il derby tra le due padrone di casa, Daria Gavrilova ed Ashleigh Barty. La semifinale tra la marchigiana e ...

Tennis - Angelique Kerber cambia allenatore. La tedesca si affida a Wim Fissette - ex coach di Kim Clijsters : Angelique Kerber cambia allenatore. La tedesca ha annunciato su Twitter l’addio a Torben Beltz e l’inizio della collaborazione con Wim Fissette. Un annuncio importante, che arriva al termine di un 2017 davvero deludente per la giocatrice di Brema, che aveva cominciato l’annata da numero 1 del mondo naufragando poi fino alla 21^, senza andare mai oltre il quarto turno in nessuno dei quattro Slam. (2/2) The next season is coming ...

Tennis - Angelique Kerber cambia allenatore. La tedesca di affida a Wim Fissette - ex coach di Kim Clijsters : Angelique Kerber cambia allenatore. La tedesca ha annunciato su Twitter l’addio a Torben Beltz e l’inizio della collaborazione con Wim Fissette. Un annuncio importante, che arriva al termine di un 2017 davvero deludente per la giocatrice di Brema, che aveva cominciato l’annata da numero 1 del mondo naufragando poi fino alla 21^, senza andare mai oltre il quarto turno in nessuno dei quattro Slam. (2/2) The next season is coming ...