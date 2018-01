Tennis | a Sydney primo successo Medvedev

Tennis : Bautista Agut la spunta su Del Potro ad Auckland. Medvedev vince la finale tra Next Gen a Sydney : Due i tornei in programma nel calendario ATP di questa settimana. Dopo le fatiche di Auckland e Sydney i protagonisti voleranno a Melbourne per gli Australian Open, al via da lunedì. Ad Auckland è stato un torneo di alto livello. È stata una grande corsa quella di Juan Martin Del Potro, fermatasi però sul più bello, in finale. L’argentino ha eliminato in sequenza i giovani terribili Denis Shapovalov e Karen Khachanov, poi in semifinale si ...

Tennis - a Sydney rinasce la Kerber - Bautista Agut sorprende Del Potro : 21 del mondo ha conquistato il settimo titolo in carriera, il primo della stagione. E l'argentino, nonostante la sconfitta, festeggia il ritorno nella top ten per la prima volta dopo il 4 agosto 2014.

Tennis : Angelique Kerber rinasce a Sydney - Elise Mertens vince a Hobart : Settimana di preparazione per il circuito WTA verso gli Australian Open, in partenza da lunedì. Sì è giocato a Sydney ed Hobart. Protagonista indiscussa di questo inizio di stagione è Angelique Kerber, trionfatrice a Sydney. La tedesca, Hopman Cup compresa, non ha ancora perso una partita quest’anno, cedendo solo due set contro peraltro giocatrici di tutto rispetto (Venus Williams e Cibulkova, oltre a Camila Giorgi in semifinale). Anche ...

Tennis - WTA Sydney 2018 : Angelique Kerber inarrestabile - Camila Giorgi ko in due set : L’Italia si ferma in semifinale a Sydney. Dopo la sconfitta di Fabio Fognini nel torneo maschile, arriva anche quella di Camila Giorni al femminile. L’azzurra è stata battuta da Angelique Kerber, che si è imposta in due set per 6-2 6-3 dopo un’ora e quindici minuti di gioco. Una sconfitta con qualche rimpianto per Camila, che ha avuto le sue occasioni, specialmente nel secondo set, contro una Kerber in grande forma e che sembra ...

Tennis - a Sydney Fognini stoppato da Medvedev. Giorgi k.o. con la Kerber : Tennis I risultati in diretta Si è fermata in semifinale la corsa di Fabio Fognini al Sydney International, torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 468.910 dollari in corso sui campi in cemento di ...

Tennis - Atp Sydney 2018 : Fabio Fognini si spegne sul più bello. Medvedev lo batte in rimonta e va in finale : E’ un Fabio Fognini che si spegne sul più bello quello della semifinale dell’ATP Sydney (Australia). L’azzurro è stato sconfitto dal russo, n.84 del ranking, Daniil Medvedev con il punteggio di 2-6 6-4 6-1 in 1 ora e 53 minuti e i rimpianti non sono pochi. Avanti di un set e di un break nel 2° parziale, il n.27 ATP ha completamente perso la concentrazione consentendo all’avversario di rientrare in partita e vincere. PRIMO ...

Tennis - a Sydney Fognini-Medvedev per la finale. Poi tocca alla Giorgi : Tennis I risultati in diretta La battaglia per la prima finale del 2018, al primo torneo, è iniziata. Fabio Fognini è in campo per la semifinale del Sydney International, torneo Atp 250 dotato di un ...

Sydney 2018/ Diretta Fognini Medvedev - Camila Giorgi Kerber streaming video tv - orario delle partite (Tennis) : Diretta Sydney 2018: Fognini Medvedev, Giorgi Kerber streaming video e tv. Le due semifinali con gli italiani in campo si giocano tra la notte e la mattina di venerdì 12 gennaio(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 01:03:00 GMT)