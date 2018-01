Teheran a Trump | nessuna modifica ad accordo nucleare

Teheran a Trump : no modifiche nucleare : 9.38 L'Iran non accetterà mai nessun cambiamento all'accordo sul nucleare siglato con la comunità internazionale nel 2015 E' quanto riferisce il ministero degli Esteri di Teheran in un comunicato citato dall'agenzia Irna dove precisa che l'accordo "non è negoziabile". L'annuncio di Teheran avviene il giorno dopo che Trump ha rinunciato a una serie di sanzioni contro l'Iran,affermando che è l'ultima volta a meno che l' accordo sul nucleare non ...

Nucleare - Teheran a Trump : nessuna modifica ad accordo 2015 : L'Iran non accetterà mai nessun cambiamento all'accordo sul Nucleare siglato con la comunità internazionale nel 2015. Lo afferma il ministero degli Esteri di Teheran in un comunicato citato dall'...

Nucleare - Teheran a Trump : “Nessuna modifica all’accordo” : L’Iran non accetterà nessun cambiamento sull’accordo Nucleare siglato con la comunità internazionale nel 2015. Il ministro degli Esteri iraniano ha precisato in un post su Twitter che l’accordo “non è negoziabile“. L'articolo Nucleare, Teheran a Trump: “Nessuna modifica all’accordo” sembra essere il primo su Meteo Web.

Pacta sunt servanda. Bruxelles-Teheran - fronte comune per fare pressioni su Trump : Teheran-Bruxelles, un fronte comune per difendere l'accordo sul nucleare. Un fronte anti-Trump. Un fronte del quale fa parte anche il più fedele alleato degli Usa nel Vecchio Continente: il Regno Unito.Londra è sempre stata chiara: l'accordo sul nucleare iraniano è un'intesa cruciale che rende il mondo più sicuro. "È vitale che si continui a lavorare con i partner europei per preservare l'accordo" ha detto il ...

Consigliere di Trump : Mosca pagherà "prezzo enorme" per sostegno a Teheran - : La Russia "pagherà un prezzo alto" se continuerà a sostenere l'Iran e la sua visione del Medio Oriente, avverte McMaster. La pubblicazione sottolinea che questa dichiarazione è stata fatta dal ...

A Teheran si gioca una partita che Trump non capisce : Il presidente statunitense vuole incoraggiare le proteste in Iran contro la teocrazia. Ma questa scelta svela una palese ignoranza della posta in gioco. Leggi

A Teheran si gioca una partita troppo sottile per Trump : Il presidente statunitense vuole incoraggiare le proteste in Iran contro la teocrazia. Ma questa scelta svela una palese ignoranza della posta in gioco. Leggi

Trump soffia sulla rivolta delle promesse tradite. Teheran reprime le proteste e blocca Internet : Secondo uno studio recente, i Pasdaran controllerebbero addirittura il 40% dell'economia iraniana: dal petrolio al gas e alle costruzioni, dalle banche alle telecomunicazioni. Un'ascesa che si è ...

Teheran minaccia di reprimere le proteste e blocca Internet. Trump : 'Regimi oppressivi non durano per sempre' : "Il mondo intero capisce che il buon popolo iraniano vuole il cambiamento, e che al di fuori della grande potenza militare degli Usa il popolo iraniano è proprio ciò che i leader di Teheran temono di ...

Teheran minaccia di reprimere le proteste e blocca Internet. Trump : "Regimi oppressivi non durano per sempre" : Due morti a Dorud secondo le fonti ufficiali, sono sei secondo i media iraniani. Non si placano le proteste di piazza in molte città dell'Iran contro il carovita e le mancate riforme economiche e sociali, che il regime di Teheran intende respingere anche con la forza.Il Governo ha bloccato Internet e avverte: non saranno tollerati ulteriori "assembramenti illegali". Il ministro dell'interno iraniano Abdolrahman Rahmani Fazli ha dichiarato ...

Iran - dilaga la protesta contro le autorità. Un assist per Trump contro Teheran : La crescente tensione è l'occasione per il presidente Usa di lanciare un avvertimento a Teheran: 'il mondo vi guarda' -

Dopo le proteste represse monito di Trump a Teheran : 'Il mondo vi guarda' : Duro monito di Wasghinton all'Iran: 'rispettate i diritti del popolo, incluso quello di espressione'. Ha scritto in un tweet la portavoce della Casa Bianca, Dopo la repressione del regime per le ...

L'aggressività di Teheran spezza i nervi dei sunniti E Trump non ha un'idea : Oggi a Parigi il primo ministro dimissionario del Libano Saad Hariri incontrerà Macron. Macron ha estratto (intervenendo personalmente) Hariri da Riad, dove dal 3 novembre risiedeva in un esilio dichiarato volontario insieme alla famiglia. Ora afferma che dopo un giro per i Paesi arabi tornerà a Beirut a dimettersi di persona. Hariri, sunnita figlio di Rafik Hariri, anche lui primo ministro quando fu assassinato con un immane attentato ...