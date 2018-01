Supercar e non solo - Quando il nome s' ispira alla Formula 1 - FOTO GALLERY

: @cesareporto Io ho provato a riguardare supercar e mcGuyver... non so come facessi a guardarli da piccolo - marcolodola : @cesareporto Io ho provato a riguardare supercar e mcGuyver... non so come facessi a guardarli da piccolo - granumfortis : Chi poteva immaginare che Michael Knight di Supercar, avrebbe previsto gli #smartwatch negli anni 80? Per quanto ri… - Autopareri : Spiacenti, non hai il permesso per eseguire questa azione! - zenovinci : RT @jabbaTM: @zenovinci Chi non lo ha fatto???? quando salivo nell' auto di mio Papà la guidavo da fermo credendo che era Supercar...???? - jabbaTM : @zenovinci Chi non lo ha fatto???? quando salivo nell' auto di mio Papà la guidavo da fermo credendo che era Supercar...???? -

(Di sabato 13 gennaio 2018) Nel corso degli anni svariate Case hanno creato modelli stradali derivati dal mondo delle competizioni,1 in particolare. Alcune versioni hanno sfruttato tecnologie e soluzioni tecniche collaudate in pista, altre sono state battezzate per celebrare i successi delle scuderie e dei piloti. Tra queste è impossibile dimenticare una sportiva il cuiè proprio F.1, ovvero la prima McLaren stradale di sempre. In questa esclusiva categoria, comunque, non si annoverano esclusivamente: è il caso della Renault Clio R.S. 18 appena presentata.