SUPERBRAIN 2018 Pagelle e video | buoni gli ascolti ma Paola Perego si ferma al secondo

Ascolti TV | Venerdì 12 gennaio 2018. Vince Immaturi (19.3%) - bene SUPERBRAIN (18.4%). Kronos 2.4% : Paola Perego Su Rai1 l’esordio di Superbrain con Paola Perego – in onda dalle 21.30 alle 23.43 – ha conquistato 4.219.000 spettatori pari al 18.4% di share (qui gli Ascolti della prima puntata nel 2013; qui gli Ascolti complessivi di un anno fa). Su Canale 5 la prima puntata della fiction Immaturi – La Serie – in onda dalle 21.41 alle 23.22 – ha raccolto davanti al video 4.607.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su ...

Ascolti TV | Venerdì 12 gennaio 2018. Vince Immaturi (19.3%) - SUPERBRAIN parte dal 18.4%. Kronos 2.4% : Paola Perego Su Rai1 l’esordio di Superbrain con Paola Perego – in onda dalle 21.30 alle 23.43 – ha conquistato 4.219.000 spettatori pari al 18.4% di share (qui gli Ascolti della prima puntata nel 2013; qui gli Ascolti complessivi di un anno fa). Su Canale 5 la prima puntata della fiction Immaturi – La Serie – in onda dalle 21.41 alle 23.22 – ha raccolto davanti al video 4.607.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su ...

Ascolti tv ieri - SUPERBRAIN vs Immaturi – La serie | Auditel 12 gennaio 2018 : Come sono andati gli Ascolti tv ieri? C’erano due programmi in prima tv e una serie in onda sul digitale terrestre. Su Rai 1, infatti, è partito il programma tv condotto da Paola Perego ‘SuperBrain’, su Rai 2 un talk politico chiamato ‘Kronos’ mentre su Canale 5 una nuova fiction Immaturi – La serie. Con tutte le proposte tv trasmesse ieri sera sul digitale terrestre, sarà davvero interessante scoprire quale ...