Super Meat Boy | i dati di vendita del titolo su Switch si avvicinano molto al debutto per

Super Meat Boy : i dati di vendita si avvicinano molto al debutto per Xbox 360 : I dati di vendita di Super Meat Boy denotano il successo del titolo su Nintendo Switch, riporta Nintendoeverything.La console di Nintendo è in circolo da quasi un anno ormai, e negli ultimi mesi abbiamo potuto vedere come gli sviluppatori indie si siano fatti avanti per portare le loro creazioni su questa promettente piattaforma. Super Meat Boy è tra i titoli più recenti appro dati su questa piattaforma, e anch'esso ha saputo riscontrare il ...

Super Meat Boy : la versione Switch potrebbe arrivare questo mese : Lo spietato Super Meat Boy è stato annunciato in arrivo per Nintendo Switch dal Team Meat e sembra proprio che in questo mese di dicembre gli utenti dell'ibrida di Nintendo potranno mettere le mani sul gioco. Come segnalato in una newsletter inviata dal team di sviluppo ai giocatori, Super Meat Boy potrebbe arrivare a breve in versione Switch, i lavori, infatti, sono ufficialmente terminati, ma gli sviluppatori vogliono regalare ai fan qualcosa ...