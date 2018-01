Stefano De Martino | ' Io e Belen non torneremo insieme'

BELEN RODRIGUEZ / La conferma di Stefano De Martino : “Non credo che torneremo mai insieme" : BELEN RODRIGUEZ e Andrea Iannone, la coppia ha concesso una intervista doppia raccontando il loro amore e smentendo ancora una volta la crisi, rapporto a gonfie vele.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 12:00:00 GMT)

Stefano De Martino : «Belén? Non credo che torneremo mai insieme» : «Non ho ancora fatto la valigia, la farò come sempre il giorno prima di partire». I preparativi sono ancora in alto mare, ma a Stefano De Martino l’idea di partire verso l‘Isola dei Famosi come inviato non dispiace affatto, se non per la lontananza dai suoi cari. «Starò via tre mesi e non sono mai stato lontano per così tanto tempo dai miei affetti», spiega in un’intervista a Verissimo, ormai pronto a scrivere una nuova pagina ...

Stefano De Martino a Verissimo parla di Belen Rodriguez : “Non credo che torneremo mai insieme” : Stefano De Martino a Verissimo, nell’intervista di Silvia Toffanin, ha raccontato delle sue emozioni prima della partenza per l’Honduras nei panni di inviato dell’Isola dei Famosi 2018, ma anche di Belen Rodriguez. Proprio riguardo all’ex moglie il ballerino professionista del talent di Maria De Filippi ha dichiarato: “Non credo che torneremo mai insieme, ma i rapporti tra noi sono civilissimi“. Si infrangono ...

Stefano De Martino a Verissimo : “Sono single. L’isola dei famosi è una sfida”. E su Belen rivela… : Stefano De Martino, ospite di Verissimo nella puntata in onda sabato 13 gennaio dalle 16 su Canale 5, parla della prossima esperienza a L’isola dei famosi come inviato, dello status sentimentale e dell’ex moglie Belen Rodriguez. Ecco le principali dichiarazioni rilasciate a Silvia Toffanin. Stefano De Martino: “L’isola dei famosi è una sfida, non è […] L'articolo Stefano De Martino a Verissimo: “Sono single. ...