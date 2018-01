Statali - da oggi pugno duro sulle visite fiscali : il medico a casa anche due volte al giorno : Entra in vigore il decreto numero 206/2017 che prevede, tra l'altro, controlli ripetuti anche nei festivi per i dipendenti Statali in malattia. Ci sono anche incentivi economici ai medici che effettuano accertamenti nelle zone d'Italia meno battute

Contratto Statali 2018 e scuola - oggi 12/01 : ultime novità aumenti stipendi Video : E' ancora in fase di stallo il rinnovo dei contratti #statali per il comparto della #scuola e dell'Istruzione a causa del mancato accordo sugli aumenti degli stipendi. Addirittura, secondo quanto riporta Il Messaggero di oggi, 12 gennaio 2018, sarebbe a rischio la firma del #Contratto scuola prima delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo. Infatti, l'incontro che si è tenuto ieri all'Aran ha confermato la distanza tra i sindacati e il ...

CONTRATTI Statali/ Rinnovo Scuola - oggi incontro Aran : aumenti bassi e nodo bonus (ultime notizie) : CONTRATTI STATALI, ultime notizie di oggi 4 gennaio 2018: oggi nuovo incontro Aran per Rinnovo contratto docenti Scuola. aumenti stipendi, problemi sulle cifre e sui bonus(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 02:41:00 GMT)

Ultime contratti Statali : novità oggi 28 dicembre - quando il rimborso di € 570? Video : Dopo il rinnovo del contratto degli #statali dei ministeri, degli entri fiscali e della previdenza, l'attesa si sposta sul rinnovo dei contratti e sugli aumenti degli stipendi della scuola e della sanita', i comparti con più dipendenti pubblici interessati. In tutto, due milioni e 700 mila lavoratori 1 milione e 200 mila per la scuola, 800 mila per la sanita' che ancora attendono il rinnovo dei contratti dopo 8 anni di blocco. Ancora vari i nodi ...

Statali - addio premi a pioggia. Ai migliori più soldi in busta paga : L'ultimo rinnovo risale ad aprile di dieci anni fa. premier era Romano Prodi, ministro del Tesoro il compianto Tommaso Padoa Schioppa. Allora come oggi il salario medio orario di un dipendente ...

Contratto Statali '17 ad oggi 23/12 : persi aumenti di gennaio e febbraio 2018 Video : E' arrivata la firma del #Contratto del primo comparto degli #statali e gli aumenti degli stipendi. Si tratta del Contratto relativo agli statali che lavorano nei ministeri, nelle agenzie fiscali, all'Inps, all'Inail e negli altri entri pubblici. In tutto circa circa 247 mila dipendenti della Pubblica amministrazione. Nei prossimi giorni dovrebbe partire la trattativa finale per rinnovare i contratti delle forze dell'ordine. Le novita' sugli ...

Contratto Statali - novità oggi 21/12 : stipendi - rimborso € 545 e bonus di 20 Video : Arrivano novita' dal tavolo che si è tenuto nella giornata di ieri tra i sindacati e il presidente dell'Aran, Sergio Gasparrini sul rinnovo del #Contratto degli #statali e sull'ammontare dei rimborsi per gli anni 2016 e 2017. Inoltre ci sono anticipazioni sull'entita' del bonus extra emerso negli ultimi giorni. Il primo aumento degli stipendi degli statali potrebbe includere una tantum anche il rimborso per i primi due anni del Contratto degli ...

Ultime novità contratti Statali 2017 - oggi 20/12 : buste paga - 50 euro per tutti Video : Parte oggi quella che probabilmente sara' la trattativa finale per il rinnovo dei contratti #statali con l'obiettivo di chiudere entro due giorni e assicurare gli aumenti degli stipendi ai dipendenti del pubblico impiego per le prime mensilita' del 2018. Le Ultime novita' sul rinnovo del contratto degli statali riportate da ''Il Sole 24 Ore'' parlano di aumenti di stipendi sostanzialmente uguali per tutti, dato che i tempi per procedere ...

Ultime contratti Statali 2017 - scuola : novità oggi 19/12 - dimezzati gli 85 euro? Video : Novita' sul nuovo del contratto degli #statali e, nel dettaglio, dei docenti e del personale Ata della #scuola arrivano dalla trattativa in corso all'Aran per il rinnovo e per gli aumenti degli stipendi. Secondo i sindacati, infatti, sarebbe a rischio l'aumento delle retribuzioni di 85 euro mensili scaturito dall'accordo di poco più di un anno fa proprio tra Governo e sindacati. E, tra i lavoratori statali, i più penalizzati potrebbero essere i ...

Ultime contratti Statali 2017 : novità stipendi oggi 17/12 - spunta bonus del 20% Video : Arrivano novita' sul rinnovo dei contratti #statali 2017 alla vigilia dei primi accordi che potrebbero essere firmati gia' nella prossima settimana all'Aran, con nuove voci di aumento degli stipendi dei dipendenti pubblici. Infatti, come riporta Il Messaggero, mercoledì 20 dicembre 2017 potrebbe arrivare il rinnovo del contratto degli statali che lavorano nei ministeri e negli enti che costituiscono le Funzioni centrali, compresi l'Inps e le ...

Contratto Statali - anticipazioni oggi 17/12 : aumento - assenze - legge 104 e altro : L’ANSA anticipa i contenuti del rinnovo Contratto statali, nei prossimi giorni oggetto di contrattazione. La proposta dovrà essere vagliata dai sindacati e poi dovrà passare dai diversi comparti, scuola inclusa. Le indicazioni sono di carattere generale, ma verrà declinato in base alle esigenze dei diversi comparti. Vediamo alcuni dettagli. aumento stipendio, premi e assenze L’aumento […] L'articolo Contratto statali, anticipazioni oggi ...

Contratti Statali/ Aumento stipendi Pa : all’Aran oggi nuovo vertice sul rinnovo (ultime notizie) : Contratti statali, ultime notizie di oggi 5 dicemebre 2017: bozza rinnovo Pubblica Amministrazione, licenziato chi commette molestie sessuali sul luogo di lavoro(Pubblicato il Tue, 05 Dec 2017 11:05:00 GMT)

Contratti Statali/ Oggi nuovo tavolo all’Aran per il rinnovo del contratto Scuola (ultime notizie) : Contratti statali, ultime notizie di Oggi 22 novembre 2017: Oggi nuovo tavolo Aran-sindacati per il rinnovo del contratto pubblico nel mondo Scuola. Temi e linee guida(Pubblicato il Wed, 22 Nov 2017 01:14:00 GMT)