Stadio Roma | ecco chi sono Jim Napoli e Nick Lillo | gli italoamericani esperti di leasing

Pallotta lancia la sua Roma : “lo Stadio per diventare un brand globale! Avremo nuove tecnologie contro i teppisti” : “Non puoi diventare un brand globale se non possiedi uno stadio di proprieta’. Vogliamo diventare la seconda squadra di tutti”. E’ questa l’ambizione di James Pallotta, presidente della Roma ospite oggi a Londra del convegno “Leaders in Sport”. “Ci sono tre miliardi di tifosi di calcio nel mondo e vorrei che l’1% avesse la Roma come sua seconda squadra preferita, per tutte le cose che ...

Cosa succede se vai allo Stadio Olimpico di Roma con la maglia della Juve? Il VIDEO shock dell’esperimento : La web star Giacomo Carolei, seguito da oltre 110 mila follower su Facebook, lo scorso sabato 6 gennaio ha realizzato un VIDEO per documentare Cosa succede se ti presenti allo stadio Olimpico di Roma con la maglia della Juve. Il VIDEO in poche ore ha superato le 120mila visualizzazioni ma l’ira e le minacce di alcuni pseudo tifosi fotografa una situazione davvero preoccupante. “Da alcune settimane – dichiara Carolei – sto realizzando un ...

Incidente stradale/ Roma - scontro in Galleria Giovanni XXIII : traffico tilt verso lo Stadio (oggi 11 gennaio) : Incidente stradale, ultime notizie di oggi 11 gennaio 2018: Roma, scontro in Galleria Giovanni XXIII, chiusi gli accessi e traffico bloccato nel centro della Capitale(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 10:31:00 GMT)

Roma a Londra tra Stadio - sponsor e mercato : Darmian nel mirino : sponsor, stadio, mercato e dinamiche di squadra: da oggi, a Londra, la dirigenza della Roma al completo - il presidente Pallotta arriverà domani - parlerà di tutto. Oggi sarà una giornata dedicata ...

Roma - Codacons denuncia : da 7 giorni Stadio di Domiziano al buio : Roma, 2 gen. (askanews) A causa di un guasto tecnico l'area archeologica dello Stadio di Domiziano è da 7 giorni al buio, con gravi ripercussioni per il turismo: lo denuncia il Codacons, che chiama in ...

Roma - l’ad Gandini : «Dal nuovo Stadio arriveranno i ricavi che ci sono mancati» : Secondo l'ad «I risultati dipendono da tanti fattori, ma quello che cambierà i nostri fatturati è il nuovo stadio» L'articolo Roma, l’ad Gandini: «Dal nuovo stadio arriveranno i ricavi che ci sono mancati» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma - parla Gandini : dallo Stadio ad un retroscena sulla cessione di Salah : L’amministratore delegato della Roma, Umberto Gandini, ha fatto un punto sul momento dei giallorossi ai microfoni di ‘Sky Sport’: “La Roma è da Scudetto perché è competitiva, costruita bene, con due titolari per posizione, che può cambiare modo di giocare a seconda delle circostanze e se la gioca fino al 95'. In Champions abbiamo fatto un bellissimo percorso, andiamo a giocarcela contro uno Shakhtar da prendere con le ...

Anche la Roma pensa a un bond per la costruzione del nuovo Stadio : bond Roma, il club giallorosso pensa all'emissione di un'obbligazione per investitori istituzionali qualora Goldman concedesse il prestito richiesto per il nuovo stadio. L'articolo Anche la Roma pensa a un bond per la costruzione del nuovo stadio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma - Stadio di Tor di Valle - ecco tutti i paletti primi ricorsi sugli espropri : Le condizioni per costruire il nuovo stadio a Tor di Valle, con annesso 'Ecomostro' di uffici, alberghi e negozi, ora sono nero su bianco: la bozza del verbale della conferenza dei servizi che, a ...