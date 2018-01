Spartak Mosca | tweet razzista contro tre brasiliani | “I cioccolatini si sciolgono al sole”

Spartak Mosca - è bufera sui social per un tweet razzista : Doveva essere una frase scherzosa, ma è diventata la causa di una vera e propria rivolta social. Grande indignazione da parte dei tifosi di tutta Europa per il video postato dallo Spartak Mosca sul ...

Uefa Youth League - Inter-Spartak Mosca si giocherà a San Siro : Youth League a San Siro, il match valido per i Play-Off, in programma martedì 6 febbraio 2018, verrà disputato allo stadio "Giuseppe Meazza". L'articolo Uefa Youth League, Inter-Spartak Mosca si giocherà a San Siro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Video/ Liverpool Spartak Mosca (7-0) : highlights e gol della partita (Champions League) : Video Liverpool Spartak Mosca (7-0): highlights e gol della partita di Champions League, girone E, che ha dato il primo posto agli scatenati Reds ad Anfield(Pubblicato il Thu, 07 Dec 2017 09:30:00 GMT)

Probabili Formazioni Liverpool-Spartak Mosca - Champions League 6-12-2017 : Le Probabili Formazioni di Liverpool-Spartak Mosca, 6^ Giornata di Champions League 2017/2018, ore 20.45: ai Reds serve un punto per accedere agli ottavi. Situazione piuttosto equilibrata nel Girone E di Champions League, quando mancano novanta minuti al termine. Il Liverpool, primo con 9 punti, affronterà davanti al suo pubblico lo Spartak Mosca, fermo a quota 6 in classifica. Evidente è il peso di questa partita all’interno del ...

Video gol : Spartak Mosca-Maribor 1-1 | Highlights Champions League : .Lo Spartak Mosca non è riuscito a battere davanti al proprio pubblico gli sloveni del Maribor, che già nel girone d'andata erano riusciti a fermare sull'1-1 la squadra di Massimo Carrera. I padroni di casa hanno collezionato un numero considerevole di palle gol, ma hanno pagato una grandissima imprecisione sotto porta. Dopo un primo tempo dominato, lo Spartak ha anche rischiato di passare in svantaggio al 49esimo quando l'esperto Marko Suler ...

DIRETTA / Spartak Mosca Maribor (risultato finale 1-1) streaming video e tv : Pari raggiunto nel recupero! : DIRETTA Spartak Mosca-Maribor: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Champions League in programma martedì 21 novembre 2017(Pubblicato il Tue, 21 Nov 2017 19:46:00 GMT)