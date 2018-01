Spal | preso Everton Luiz

Inter - Spal letti : "Dopo le sconfitte sono più interista. Crisi? Sorpreso anche io" : Joao Mario? "Joao ha una correttezza esagerata nel mondo di frequentare lo spogliatoio e di allenarsi. A me non ha detto nulla di particolare o strano. Mi dispiace che gli siano capitati palloni da ...

Roma- Spal - Di Francesco : 'Infastidito dal gol preso - dobbiamo migliorare' : Tre punti e diversi sorrisi per il popolo giallorosso, un vittoria che Eusebio Di Francesco commenta così ai microfoni di Sky Sport: "Sono soddisfatto perché nei 4-5 giorni di allenamento che abbiamo ...

Vagnati : "Non c'era il rosso per Felipe"