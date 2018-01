: Sos missile nelle Hawaii,ma è un errore - NotizieIN : Sos missile nelle Hawaii,ma è un errore -

Un allarme sarebbe stato inviato perad alcuni cellulari delle(Usa)per avvertire dell'arrivo imminente di missili e chiedere agli abitanti di mettersi al riparo. La minaccia è stata immediatamente smentita. Il governatore Davide Ige e l'agenzia delle emergenze hanno rassicurato: lo Stato non è minacciato da alcun razzo balistico.c'è il comando delle forze armate Usa del Pacifico. L'allerta è arrivata in un periodo in cui c'è tensione mondiale a causa della continua minaccia nordcoreana.(Di sabato 13 gennaio 2018)