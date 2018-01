Soros | pericoloso demagogo di sinistra con il cuore d' oro

: @PatriziaRametta @andreasso1951 @borghi_claudio @pbecchi @Rinaldi_euro @valy_s @Luca_Fantuzzi @GonnelliLuca… - 02giugno : @PatriziaRametta @andreasso1951 @borghi_claudio @pbecchi @Rinaldi_euro @valy_s @Luca_Fantuzzi @GonnelliLuca… - RRobitt2011 : @vonalexandro74 @unoscribacchino Bah... Speriamo... Se spari allo stesso modo di come ti accorgi che il Corteo H La… -

(Di sabato 13 gennaio 2018) Per dibattere a fondo se George, 87 anni, cittadino ungherese di origine ebraica (rinnegata con cambio di cognome, per salvarsi dai nazisti) e naturalizzato americano è un filantropo illuminato o unmestatore, uno speculatore senza scrupoli o un genio della finanza, non basterebbe un libro. Grazie ai 32 miliardi di dollari trasferiti nel corso degli anni alla sua «Fondazione per una società aperta» e alle sue innumerevoli filiazioni, ha fatto un certo numero di cose buone e un numero forse ancora superiore di cose cattive.Tra le prime, bisogna ricordare il contributo dato alla caduta del comunismo nell'Europa orientale attraverso gli aiuti a Solidarnosc, Sakharov e Carta77; un aiuto decisivo alla rivoluzione delle rose in Georgia; generosi finanziamenti ai bambini poveri dello Stato di New York e dell'Africa; la fondazione di organizzazioni ...