Slittino | Coppa del Mondo Oberhof 2018 | Eggert Benecken beffano Wendl Arlt di 7

Slittino - Coppa del Mondo 2018 : a Oberhof ultima tappa tedesca - l’Italia vuole crescere ancora : La Coppa del Mondo di Slittino resta in Germania, si sposta da Koenigssee ad Oberhof per la terzultima tappa di questo massimo circuito internazionale. Tutti i tifosi italiano hanno ancora negli occhi la fantastica impresa nel team-relay, vinto dagli azzurri domenica scorsa: l’obiettivo sul budello della Turingia è quello di provare a ripetere prestazioni di altissimo livello, magari avvicinandosi il più possibile alla top-5. Il programma ...

Slittino - Coppa del Mondo 2018 : impresa azzurra a Koenigssee - il team-relay sente profumo di medaglia olimpica : Primo dicembre 2013, Winterberg: Germania e Russia sbagliano, il Canada è squalificato. Nel team-relay di Coppa del Mondo a spuntarla è l’Italia: ci sono Sandra Gasparini, Dominik Fischnaller ed Oberstolz/Gruber ad esultare. Più di quattro anni dopo, sempre in Germania, questa volta a Koenigssee, l’Italia torna a vincere nella staffetta a squadre del massimo circuito internazionale. Tre quarti degli interpreti sono cambiati: è ...

Slittino naturale - Coppa del Mondo 2018 : l’Italia si prende tutto a Latzfons. Cinque podi - vittorie per Pigneter e Lanthaler : L’Italia si prende tutto nella giornata conclusiva del week-end di Coppa del Mondo di Slittino su pista naturale in quel di Latzfons. I beniamini di casa fanno gioire il pubblico con due vittorie e addirittura Cinque atleti sul podio. Nell’individuale maschile dominio timbrato Patrick Pigneter: l’altoatesino fa doppietta, dopo il doppio vinto ieri con Clara, e batte l’austriaco Thomas Kammerlander e l’altro italiano ...

Slittino - Coppa del Mondo 2018 – ITALIA STRATOSFERICA! Vinta la staffetta di Koenigssee : squalificata la Germania in casa : Ha dell’incredibile quello che è accaduto nella prova finale della prima tappa di questo 2018 per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Slittino. Nel team-relay, la classica staffetta a squadre, che sarà presente anche nel programma olimpico, ad imporsi in quel di Koenigssee è l’ITALIA, che in questo week-end non aveva ancora agguantato neanche una top-5. Impresa clamorosa da parte degli azzurri guidati dal dt Armin Zoeggeler: il ...

Slittino - Coppa del Mondo 2018 : Felix Loch sbaglia e regala la vittoria a Wolfgang Kindl. Fischnaller settimo a Koenigssee : Sembrava essere tutto apparecchiato per il trionfo casalingo del più grande slittinista dell’ultimo lustro sul catino di Koenigssee, che ha riaperto la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale, con la prima tappa di questo 2018. E invece un gravissimo errore ha privato Felix Loch, campione olimpico in carica, della vittoria, facendolo giungere addirittura in undicesima piazza. Ad approfittarne è Wolfgang Kindl, campione del Mondo ...

Slittino su pista naturale - Coppa del Mondo 2018 : Pigneter/Clara vincono sempre! Trionfo a Latzfons : Non perdono mai. Sono i dominatori della disciplina e vogliono riscrivere la storia di questo sport: Patrick Pigneter e Florian Clara fanno due su due quest’anno nella Coppa del Mondo di Slittino naturale per quanto riguarda il doppio andando a vincere anche a Latzfons. 1:06.97 per gli azzurri che battono i russi Porshenev/Lazarev e Egorov/Popov, con entrambe le coppie staccate oltre il secondo. Da sottolineare la sesta piazza ...

Slittino - Coppa del Mondo 2018 : tripletta teutonica a Koenigssee nel singolo femminile. Vince Geisenberger - ottava Voetter : E sono due su due. Due gare oggi, due triplette tedesche sul catino di Koenigssee per la prima tappa della Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale di questo 2018. Dopo il doppio tocca al singolo femminile far esultare il pubblico di casa: a trionfare, neanche a dirlo, è la solita Natalie Geisenberger che domina entrambe le run e si avvicina a chiudere la pratica anche in chiave vittoria finale. Buone notizie anche in casa italiana, con ...

Slittino - Coppa del Mondo Koenigssee 2018 : tripletta tedesca in doppio. Ottimi i giovani Nagler-Malleier - settimi : L’ottava tappa della Coppa del Mondo dello Slittino doppio va a uno strepitoso Tobias Wendl (in coppia con Tobias Arlt) che centra la seconda vittoria stagionale, interrompendo il dominio di Toni Eggert (con Sascha Benecken) che si ferma alle loro spalle a 134 millesimi, nonostante un disperato tentativo di rimonta nella seconda manche. Il vantaggio accumulato da Wendl nella prima discesa garantisce al tedesco di condurre in posto la tappa ...

Slittino - Coppa del Mondo 2018 : a Koenigssee super Nagler-Malleier in Nation Cup : Torna la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale. Sono andate in scena oggi, in quel di Koenigssee, le gare per quanto riguarda la Nation Cup che qualificano alle prove del week-end. La gioia maggiore in casa Italia arriva nel doppio: i giovanissimi Nagler-Malleier si impongono con il tempo di 50.674 e si propongono come possibile sorpresa nella gara di domani. Battuti i forti lettoni Gudramovics/Kalnins e i russi ...

Slittino - Coppa del Mondo 2018 – I convocati dell’Italia per le gare di Koenigssee : Fischnaller guida gli azzurri : Armin Zoeggeler, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Slittino, ha diramato le convocazioni per la tappa di Koenigssee (Germania) valida per la Coppa del Mondo. Questi gli azzurri che nel weekend andranno a caccia del podio (sabato 6 gennaio il doppio e il singolo femminile, domenica 7 gennaio il singolo maschile e la staffetta; tutto sarà anticipato dalla Nations Cup nella giornata di venerdì) Dominik Fischnaller, Kevin Fischnaller, ...

Slittino - Coppa del Mondo 2018 : a Koenigssee Italia a caccia del podio - Dominik Fischnaller vuole tornare al top : Si torna a gareggiare nel massimo circuito internazionale di tutti gli sport da budello. Lo Slittino su pista artificiale fa tappa in Germania, precisamente a Koenigssee, nel land della Baviera. Catino molto amato dai colori azzurri quello teutonico: l’obiettivo per la squadra guidata da Armin Zoeggeler è quello di centrare almeno un podio per lanciarsi al meglio nella rincorsa alle Olimpiadi di PyeongChang. In programma doppio e singolo ...

Slittino - la squadra di Coppa del Mondo si contende ad Oberhof il titolo italiano di singolo maschile : Il team di Coppa del Mondo a Oberhof per i campionati italiani dal 27 al 30 dicembre La squadra di Slittino di Coppa del Mondo svolgerà un raduno a Oberhof, in Germania, dal 27 al 30 dicembre, nel ...

Slittino - Coppa del Mondo Lake Placid 2017 : Italia piazzata - ottimi segnali dalle donne : Siamo giunti al giro di boa. La Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale si ferma per la pausa natalizia dopo la quinta tappa, che si è svolta nel week-end in Nordamerica, precisamente a Lake Placid. Catino tecnico con temperature estreme quello statunitense che ha messo in difficoltà molti slittinisti, con tanti risultati a sorpresa. Molto bene, rispetto all’ultima uscita di Calgary, la compagine Italiana, che non ha trovato il ...