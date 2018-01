Skype Insider | arrivano le conversazioni private

: RT @repubblica: Skype Insider aggiunge la crittografia end-to-end grazie a Signal - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Skype Insider aggiunge la crittografia end-to-end grazie a Signal - CatelliRossella : Skype Insider aggiunge la crittografia end-to-end grazie a Signal - alessiobalbi : Skype Insider aggiunge la crittografia end-to-end grazie a Signal - RealTimeNews__ : RT @repubblica: Skype Insider aggiunge la crittografia end-to-end grazie a Signal - tecnogers : (Skype Insider aggiunge la crittografia end-to-end grazie a Signal) su TecnoGers - -

Leggi la notizia su surface-phone

(Di sabato 13 gennaio 2018) Il nuovo aggiornamento diporta con sé le, protette da crittografia End-to-End, fornendo maggiore privacy ai suoi utenti.La piattaforma di casa Microsoft, fino ad ora, non ha mai avuto questo genere di crittografia; l’aggiornamento in questione porta un adeguamento alle tecniche di crittografia delle altre piattaforme di messaggistica istantanea. Le Chatsaranno presenti su diversi sistemi operativi, nella versione 8.13.76.8. I sistemi operativi che attualmente supportano l’Appdisono: Android, iOS (tramite programma TestFlight), Linux, macOS e Windows Desktop, mentre non è presente per Windows Mobile. I possessori dell’App dibeneficeranno di una protezione totale delle Chat, che comprenderà: testi, chiamate, immagini e allegati. Oltre alla protezione dal punto di vista dei dati, le Chat marcate come ...