SINISA MIHAJLOVIC Tapiro d' oro a Striscia la Notizia | la moglie | nel tempo libero

SINISA Mihajlovic/ Tapiro d'oro a Striscia la Notizia : “Il Torino ora vince? Sto diventando una mezza s...” : Sinisa Mihajlovic, Tapiro d'oro a Striscia la Notizia: “Il Torino ora vince? Sto diventando una mezza s...”. Il tecnico serbo poi punge il presidente Urbano Cairo per l'esonero...(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 17:35:00 GMT)

SINISA MIHAJLOVIC - sapete perché Cairo l'ha fatto fuori? Altro che derby : ecco il vero motivo : Non deve sorprendere che Sinisa Mihajlovic sia stato esonerato dal Toro dopo una sconfitta contro la Juve che comunque ci può anche stare. Il rapporto dell' allenatore serbo con Urbano Cairo era ...

Mihajlovic esonerato - cosa ne pensano i tifosi? SINISA vs Mazzarri. Il vox tra il popolo granata : “Nel calcio l’amore finisce molto in fretta, soprattutto per l’allenatore che è sempre il capro espiatorio. A me non dispiaceva Sinisa però c’era bisogno di una novità, adesso speriamo che Mazzarri cambiando anche modulo possa portare questa squadra dove merita di essere” ma anche “Secondo me avrebbero dovuto lasciare Sinisa fino alla fine del campionato, così vogliono solo sciacquar gli occhi ai tifosi per ...

“Mihajlovic è uno zingaro che guida una banda di frustrati” : il tweet del deputato Corsaro. E la moglie di SINISA replica : “Mihajlovic è uno zingaro che guida una banda di frustrati perdenti”: autore del tweet è Massimo Corsaro, deputato eletto con Fratelli d’Italia che ha scritto queste parole sull’ormai ex allenatore del Torino ieri sera, durante il derby di Coppa Italia. Nello stesso tweet, Corsaro ha attaccato anche la Rai e il Napoli. Molte le risposte indignate dei tifosi e degli utenti social, tra queste anche quella della moglie ...

Il Torino ha esonerato SINISA Mihajlovic : In seguito alla sconfitta in Coppa Italia nel derby contro la Juventus giocato mercoledì sera, la dirigenza del Torino ha deciso di esonerare il suo allenatore, il serbo Sinisa Mihajlovic, in carica dal maggio del 2016. In questa stagione il suo The post Il Torino ha esonerato Sinisa Mihajlovic appeared first on Il Post.

SINISA MIHAJLOVIC provoca la Juventus : Sinisa Mihajlovic scalda l'ambiente in vista del derby di Coppa Italia. I quarti di finale contro la Juventus all'Allianz Stadium vedranno un Torino a caccia dell'impresa con i granata che recuperano ...