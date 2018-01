Silvio Berlusconi : La flat tax sarà miracolosa e non avrà costi per lo Stato : "La democrazia italiana è stata massacrata per 25 anni e da 5 colpi di Stato. Gli italiani devono tornare a votare e con le prossime elezioni abbiamo l'opportunità di tornare alla vera democrazia e alla libertà". Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, interviStato da Annalisa Brughi nel corso della trasmissione Kronos su RaiDue, ripercorre le tappe delle vicende che hanno coinvolto i suoi governi tra il 2008 e il 2011. ...

Uno spettro turba i pensieri di Silvio Berlusconi : l'incarico esplorativo a Luigi Di Maio : C'è uno spettro che ha iniziato a turbare i pensieri Berlusconiani: è lo spettro di un incarico "esplorativo" a Luigi Di Maio, in quanto leader del partito più votato. E poi, si sa, non tutto nella politica è prevedibile, nel senso che è spesso accaduto che i fallimenti annunciati diventino successi inattesi.Lo spettro poggia sugli ultimi dati analizzati ad Arcore, che hanno mutato, e non poco, il clima di ...

Silvio Berlusconi - il piano dei suoi avvocati per riportare il Cav in Parlamento : Il ritorno di Silvio Berlusconi in Parlamento è un'opzione ormai sempre più concreta. A sviluppare un piano tra il diabolico e il geniale sono stati gli avvocati del Cav, da settimane a lavoro per ...

Silvio Berlusconi - golpe 2011. Non è ancora finita - parla Renzi : 'Con la flat tax torna Mario Monti' : L'ombra di Mario Monti sull'Italia, di nuovo. Stavolta però a giocare la carta del terrore è Matteo Renzi , per spaventare gli elettori che potrebbero essere tentati dal votare Silvio Berlusconi . 'La ...

Silvio Berlusconi stravince la sfida con Matteo Renzi e Luigi Di Maio : il verdetto dello share a Porta a porta da Vespa : Le elezioni le vince Silvio Berlusconi . Almeno in tv: questo è il verdetto di porta a porta , dopo le tre superospitate di Bruno Vespa : martedì il candidato grillino Luigi Di Maio , mercoledì il ...

Kronos il tempo della scelta : Silvio Berlusconi primo ospite della coppia Annalisa Bruchi e Giancarlo Loquenzi : Si comincia questa sera su Rai 2 alle 21:20 con Kronos il tempo della scelta , il nuovo programma di approfondimento di politica e attualità condotto da Annalisa Bruchi e Giancarlo Loquenzi che ...

Silvio Berlusconi dà ragione a Catherine Deneuve : "È naturale che le donne siano contente che un uomo faccia loro la corte" : Silvio Berlusconi, ospite a Porta a Porta, dà ragione a Catherine Deneuve sul caso molestie. "È naturale che le donne siano contente che un uomo faccia loro la corte", ha detto. E ha aggiunto:"Io non sono molto pratico perché sono sempre le donne a farmi la corte. L'importante è che la corte rimanga nell'eleganza"L'attrice francese è tra le cento firmatarie di una lettera pubblicata su Le Monde nella quale pur ...

Silvio Berlusconi e le molestie sessuali - Laura Boldrini : 'Inaccettabile buttarla sempre a tarallucci e vino' : 'Non si può buttarla a tarallucci e vino, facendo finta che sia un argomento su cui ridere. Quando si parla di situazioni nelle quali c'è un esercizio di potere di un uomo su una donna, che passa per ...

Kronos - Il tempo della scelta/ Anticipazioni 12 gennaio : Silvio Berlusconi ospite della prima puntata : Kronos, Anticipazioni: debutta questa sera, il nuovo talk show politico della seconda rete di Casa Rai, ecco tutte le informazioni e il primo ospite, Silvio Berlusconi.

Silvio Berlusconi a Porta a Porta/ Elezioni politiche 2018 - flat tax "arriverà a meno del 20%" : Silvio Berlusconi a Porta a Porta, oggi 11 gennaio 2018: il leader di Forza Italia in vista delle Elezioni politiche 2018, tra larghe intese e Centrodestra

Silvio Berlusconi A PORTA A PORTA/ Elezioni politiche 2018 - apertura a larghe intese? La smentita : SILVIO BERLUSCONI a PORTA a PORTA, oggi 11 gennaio 2018: il leader di Forza Italia in vista delle Elezioni politiche 2018, tra larghe intese e Centrodestra

Silvio Berlusconi stronca le aspettative di Matteo Salvini : "Alcune cose della riforma Fornero vanno mantenute" : Matteo Salvini era speranzoso: "La legge Fornero è sbagliata e va cancellata, assolutamente" ci metteremo d'accordo con Berlusconi. Speranza tradita perché il presidente di Forza Italia, a Porta a Porta, afferma che "alcune cose" della riforma "vanno mantenute."Abbiamo approfondito l'argomento con i nostri economisti alcune cose vano mantenute come sono, con l'età per andare in pensione", spiega Berlusconi. "Crediamo che sia ...

Silvio Berlusconi nel giorno del compleanno di Renzi : 'Gli auguri non glieli faccio' : Tanti, nella politica, hanno fatto gli auguri all'ex premier. Non così Silvio Berlusconi, che ha tenuto a precisare che 'non lo sento da tempo, e non credo che gli faccia piacere, dopo tutto quello ...

'Basta col Jobs Act - anzi no!' : i passi indietro di Silvio Berlusconi : Le prossime elezioni del 4 marzo si avvicinano. In un clima caldo, politicamente parlando, come quello che si sta respirando in Italia, hanno fatto eco le parole di Silvio Berlusconi pronunciate appena ieri e relative al Jobs Act. La Riforma del diritto del Lavoro voluta dal governo Renzi tra il 2014 e il 2015 sembra contenere degli aspetti che, in casa Forza Italia, proprio non vanno giù. In particolare, nell'intervista di ieri mattina su Radio ...