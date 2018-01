Si spacciava per finanziere - arrestato truffatore nella valle Peligna : L'Aquila - Da diverso tempo nel territorio peligno si spacciava per finanziere, ovvero, a seconda delle circostanze e delle convenienze, per brillante avvocato del foro di Sulmona; truffava gli ignari cittadini, per la maggior parte titolari di avviate attività commerciali, attraverso indebite richieste di denaro. Ad individuare, generalizzare e denunciare il truffatore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona, i ...

Catania - supermarket della droga h24 : un bimbo di 6 anni spacciava cocaina e marijuana : Catania, supermarket della droga h24: un bimbo di 6 anni spacciava cocaina e marijuana L’organizzazione criminale garantiva un guadagno medio di 2mila euro giornalieri. Le vendite erano praticamente ininterrotte e avvenivano anche sui balconi di casa. Il blitz dei carabinieri nel rione periferico di Librino dopo le indagini della Direzione distrettuale antimafia.Continua a leggere L’organizzazione […] L'articolo Catania, supermarket della ...

Catania - spacciavano droga per conto di Cosa Nostra - blitz dei Carabinieri : 36 arresti : Una massiccia operazione antidroga è scattata all'alba a Catania con l'esecuzione di 36 arresti. Nel blitz dei Carabinieri, coordinato dalla procura distrettuale, è stato passato al setaccio un intero ...

Enna : spacciavano droga nei parchi e per strada - 21 arresti : Palermo, 24 nov. (AdnKronos) - I Carabinieri del Comando provinciale di Enna hanno smantellato una organizzazione dedita allo spaccio di droga nei parchi e sulle strade. Sono ventuno le persone arrestate dai militari all'alba di oggi tra le province di Enna e Catania. L'indagine, denominata 'Mangiaf

Pisa - tunisini spacciavano droga per finanziare l'estremismo islamico : Le indagini dei carabinieri del Ros di Torino hanno smascherato una rete di spacciatori tunisini che operava nel pieno centro di Pisa, in piazza Vettovaglie, dove smerciava ogni giorno soprattutto cocaina e hashish, arrivando a vendere almeno un kg di stupefacenti a settimana. Ma non erano solo pusher. Secondo gli inquirenti, infatti, i tre tunisini facevano parte di una cellula legata all'estremismo islamico. I soldi che erano in grado di ...

Aversa - indagato Mr. James : si spacciava per insegnante di inglese - ma non era laureato. Rischia fino a 6 anni di carcere : Ad Aversa tutti lo conoscono come Mister James, distinto professore di inglese nato a Cambridge che per anni ha insegnato nelle scuole pubbliche e private del comune casertano. L’unico problema è che Trevor John Addison, alias Mister James, non è laureato e non ha i titoli per insegnare a scuola. Adesso è indagato per truffa aggravata ai danni dello Stato e Rischia fino a 6 anni di reclusione. Il giudice per le indagini preliminari ha ...