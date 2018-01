Si sono sposati 11 anni fa ma | ' Solo ora possiamo avere un rapporto intimo'

Irina Shayk e Bradley Cooper si sono sposati? : Insieme da quasi tre anni, un anello di fidanzamento da due, una bambina, Lea De Seine, nata lo scorso aprile: a Bradley Cooper e Irina Shayk mancano solo le nozze per completare il quadro (non che siano indispensabili, s’intende, ma un anello di solito a Hollywood vuol dire una cosa sola). https://www.instagram.com/p/BdqcSf3DKGa/?taken-by=IrinaShayk L’attore e la modella, in realtà, potrebbero aver già pronunciato il fatidico «sì». ...

Lui ha 80 anni - lei ne ha 25 : si sono sposati oggi a La Spezia Video : Sta suscitando un certo clamore mediatico il caso di un ottantenne spezzino che oggi contrae matrimonio con una ragazza dominicana di venticinque anni, ancora residente nell'isola centroamericana. La loro pubblicazione di matrimonio esposta presso l'albo pretorio cittadino non è passata inosservata, ed il caso è finito sulle pagine dell'edizione spezzina del Secolo XIX e da li ripresa da varie testate. La decisione della coppia di sposarsi è ...

HARRY E MEGHAN SI sono sposati IN SEGRETO : Ma adesso con il fratellino HARRY e Miss MEGHAN Markle l'interesse del mondo cresce in maniera esponenziale . In pratica da adesso, fino a questa primavera, tutti gli occhi saranno puntati su di loro.

Nichi Vendola e il compagno si sono sposati civilmente a Rivalta : L'ex presidente della Regione Puglia Nichi Vendola e il compagno, Eddy Testa, si sono uniti civilmente. La cerimonia si è svolta sabato scorso in gran segreto a Rivalta, nel Torinese, e a celebrarla è ...

Kellan Lutz e Brittany Gonzales si sono sposati/ L'Emmett Cullen di Twilight non è più sulla piazza : Kellan Lutz e Brittany Gonzales si sono sposati, l'annuncio arriva direttamente dai social dove Emmett Cullen di Twilight ha mostrato le foto insieme alla sua neo sposa(Pubblicato il Fri, 24 Nov 2017 12:25:00 GMT)

Serena Williams e Alexis Ohanian si sono sposati a New Orleans : Serena Williams e Alexis Ohanian si sposati al Contemporary Arts Center di New Orleans Serena Williams e Alexis Ohanian si sono sposati ieri 16 novembre 2017 al Contemporary Arts Center di New Orleans. Di certo la coppia non ha affatto badato a spese, entrambi desideravano organizzare un matrimonio da sogno. Stando alle voci circolate sul web, i due […] L'articolo Serena Williams e Alexis Ohanian si sono sposati a New Orleans proviene da ...

Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa si sono sposati : Edoardo Stoppa e Juliana Moreira si sono sposati. L’inviato di “Striscia La Notizia” e la conduttrice di “Paperissima” sono convolati a nozze venerdi 10 novembre, a Milano, con una cerimonia civile.Il arrivato dopo oltre dieci anni d’amore e due figli, è stata la presenza in Italia del padre di lei, giunto dal Brasile per una vacanza. Tutto organizzato in pochissime settimane e inviti fatti via whatsapp per una cerimonia informale ma ...

PIERLUIGI DIACO E ALESSIO ORSINGHER/ Si sono sposati : unione celebrata da Maurizio Costanzo : PIERLUIGI DIACO ha sposato lo storico compagno ALESSIO ORSINGHER. L'unione civile è stata celebrata da Maurizio Costanzo. Testimone di DIACO è stata l'autrice tv Irene Ghergo.(Pubblicato il Thu, 09 Nov 2017 11:55:00 GMT)

Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono sposati : l’indiscrezione : E’ una delle coppie più controverse di Hollywood, forse anche per la loro riservatezza: lei è la ‘ex bad girl’ Miley Cyrus e lui il dolce Liam Hemsworth, l’uomo che – forse – la ha trasformata in una romanticona tutti cuoricini e niente più palle da demolizione e lingue di fuori. La notizia, riportata dal Daily Mail, è che i due si sarebbero sposati; e c’è chi dice che l’abbiano fatto addirittura 6 ...

Jason Momoa e Lisa Bonet si sono sposati : Aquaman ha sposato la figlia dei Robinson. Jason Momoa e Lisa Bonet sono infatti diventati marito e moglie, dopo 12 anni di fidanzamento. Già nel 2007 si parlò di nozze segrete per i due attori, mai confermate e solo ora, come spifferato da Us Weekly, diventate realtà.Cerimonia privatissima andata in scena poche settimane fa, a Topanga, in California, nella villa dei due innamorati. 38 anni lui e 49 lei, Jason e Lisa hanno avuto una figlia ...