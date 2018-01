Sfera Ebbasta contro Sanremo 2018 e Fedez

SferaEbbasta spiega perché non parla di politica e lancia frecciatine a Fedez Video : 'Il rap italiano ha dimenticato la #politica', questo il titolo di un editoriale pubblicato da Rolling Stone, curato da Andrea Girolami, che qualche mese fa aveva fatto molto discutere dentro e fuori l'ormai vastissima comunita' hip hop italiana. Il rap italiano è sempre più apolitico Nell'articolo veniva citato esplicitamente il durissimo attacco mosso da Eminem nei confronti del quarantaseiesimo presidente degli Stati Uniti d'America Donald ...

Sfera Ebbasta - “Rockstar” : il nuovo album in uscita il 19 gennaio : Il 2018 dei fan di Sfera Ebbasta inizia alla grande: il rapper ha annunciato la data di uscita del suo nuovo album! [arc id=”c6e72d18-c2a7-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Prodotto da Charlie Charles, il terzo disco dell’artista, che ha duettato con la nostra Elettra in “Lamborghini”, si intitola “Rockstar” e sarà disponibile dal 19 gennaio. 19.01 nuovo DISCO, AUGURI A post shared by T K ...

Sfera Ebbasta - dal 7 aprile nuovo tour : ROMA, 21 DIC - Sulla scia del successo dell'ultimo anno, al via le prevendite per il nuovo tour del rapper multiplatino Sfera Ebbasta, "Sfera Ebbasta tour 2018", che debutterà dal Vox Club di ...

Sfera Ebbasta : tutte le date del tour 2018 : Da aprile 2018 Sfera Ebbasta sarà in giro per l'Italia con il suo nuovo tour. Una serie di date che porteranno il rapper sui palchi dei principali club. Se curioso di sapere se passerà anche nella tua città? Qui di seguito trovi tutti i concerti annunciati fino ad ora. 7 aprile – Nonantola (MO) – Vox Club 14 aprile – Senigallia (AN) – ...

Sfera Ebbasta in tour nel 2018 - da Modena a Napoli : biglietti in prevendita su TicketOne : Sfera Ebbasta in tour nel 2018: sono state annunciate le prime date della tournée che il prossimo anno porterà Sfera Ebbasta in tutta la penisola. Dopo il successo dell'ultimo anno, nel quale Sfera Ebbasta ha ottenuto vari riconoscimenti musicali, il king del trap annuncia le nuove date del tour che nel 2018 gli consentiranno di calcare nuovamente i palchi dei club italiani. Le prevendite si aprono oggi. Il rapper multiplatino annuncia il ...

Sfera Ebbasta : carabinieri al concerto - panico tra gli spettatori Video : Doveva essere una serata all'insegna del divertimento e della musica – la trap, il sotto-genere elettronico del rap che negli ultimi anni ha letteralmente sconvolto il panorama musicale mondiale [Video]– quella dello scorso 10 dicembre all' 'Onyx Club' di Russi Ravenna. Il noto locale, che nei giorni precedenti aveva ospitato senza problemi una vera e propria leggenda vivente della scena hip hop italiana, ovvero Fabri Fibra, aveva infatti ...

Sfera Ebbasta : in libreria dal 7 Novembre la biografia del King del Trap : “Siamo partiti da zero, come dice la canzone, e siamo arrivati fin qui, ma questo non è un punto di arrivo. Il rap è solo una piccola parte del piano, per me. Vorrei essere uno di quegli artisti indiscutibili, che possono piacerti o non piacerti, ma che non puoi fare a meno di rispettare, perché hanno dato voce a qualcosa di unico. Tutto sembrava impossibile all’inizio, ma fin da subito ho trattato la musica come se fosse un lavoro vero. Ci ho ...

Sfera Ebbasta : in libreria dal 7 Novembre la biografia del King del Trap : “Siamo partiti da zero, come dice la canzone, e siamo arrivati fin qui, ma questo non è un punto di arrivo. Il rap è solo una piccola parte del piano, per me. Vorrei essere uno di quegli artisti indiscutibili, che possono piacerti o non piacerti, ma che non puoi fare a meno di rispettare, perché hanno dato voce a qualcosa di unico. Tutto sembrava impossibile all’inizio, ma fin da subito ho trattato la musica come se fosse un lavoro vero. Ci ho ...