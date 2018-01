Serie C | Vicenza-caos | i tifosi bloccano pullman squadra berretti | nota del club

La partita di Coppa Italia di Serie C tra Vicenza e Padova è stata annullata a causa dello sciopero dei giocatori del Vicenza : La partita tra Vicenza e Padova, in programma oggi pomeriggio alle 14.30 e valevole per la Coppa Italia di Serie C, è stata annullata a causa dello sciopero dei giocatori del Vicenza e data l’impossibilità di far giocare al loro The post La partita di Coppa Italia di Serie C tra Vicenza e Padova è stata annullata a causa dello sciopero dei giocatori del Vicenza appeared first on Il Post.

Serie C : fallimento Vicenza - capitolo retrocessioni - ecco la normativa federale : Notizia dell'ultima ora, come riportata da Trivenetogoal.it., la Procura della Repubblica di Vicenza ha chiesto il fallimento del Vicenza calcio chiedendo al curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 104, che venga disposto l'esercizio provvisorio, fondamentale per la sorte sportiva del club. Girone B falsato con zero retrocessioni Infatti, anche con la messa in mora ed il successivo svincolo dei calciatori, i biancorossi porterebbero a termine ...

Serie C Vicenza - Zanini : "Non ci pagano da settembre. Scioperiamo" : Vicenza - "Qui la situazione è drammatica per quello che può essere un discorso sportivo e io da vicentino la vivo un po' amplificata, la subisco ancora di più". L'allenatore del Vicenza Nicola Zanini ...

Serie C Vicenza - annunciato lo sciopero dei calciatori : Vicenza - Sono scesi in stato di agitazione, per il mancato pagamento degli stipendi da parte della società, i giocatori del Vicenza Calcio che - annuncia oggi l'Aic - scenderanno in sciopero sabato ...

Vicenza e Arezzo a rischio fallimento : alla Serie C serve una rivoluzione : La politica del pallone, spesso in tutt'altre faccende affaccendata, deve iniziare a guardare un po' di più verso il basso, perché come in tutte le case sono le fondamenta a sostenere il resto e non ...

La Serie C in agitazione : i calciatori di Vicenza e Arezzo pronti allo sciopero : La Serie C è in agitazione. Sono due infatti le squadre pronte a scioperare, secondo quanto reso noto dall’Associazione Italiana calciatori (AIC): i calciatori di Vicenza e Arezzo, a causa delle vicende delle rispettive società, sono pronti ad incrociare le gambe. «L’AIC e i calciatori professionisti tesserati per la società Vicenza Calcio (Serie C) vogliono […] L'articolo La Serie C in agitazione: i calciatori di Vicenza e ...

Video/ Vicenza Ravenna (0-2) : highlights e gol della partita (Serie C 17giornata) : Video Vicenza Ravenna (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita per la 17giornata della Serie C. Decide il match del girone B Broso in doppietta!.

Risultati Serie C/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : Vicenza sempre più a fondo! (girone B) : Risultati Serie C Classifica aggiornata, diretta gol, live score: le partite di sabato (17a giornata). Oggi proseguirà il 17esimo turno del terzo campionato di calcio italiano(Pubblicato il Sat, 02 Dec 2017 18:11:00 GMT)

Serie C Vicenza - panchina a Zanini dopo l'esonero di Colombo : Vicenza - dopo l'esonero del tecnico Alberto Colombo , maturato nell'immediato dopo gara della partita con il Mestre , il Vicenza ha comunicato di aver affidato, temporaneamente, la guida tecnica "...

Serie C - salta la panchina del Vicenza. Esonerato Colombo : Dopo la sconfitta con il Mestre il Vicenza Calcio ha esonrato l'allentaore biancorosso Alberto Colombo. Con uno scarno comunicato, arrivato al termine del consiglio di amministrazione convocato subito ...