Serie B mercato | prima parte | ecco tutti gli affari conclusi | i voti ai club

Calciomercato Serie C - colpi in arrivo : il più importante vale quasi 1 milione Video : Il Calciomercato di Serie C [Video] prosegue tra tante trattative, mille affari e, soprattutto, qualche ufficialita' che inizia ad arrivare e fa esultare i tifosi che immaginano gia' i successi dei nuovi acquisti con la loro nuova maglia. Tra le squadre più impegnate nel #Calciomercato, ci sono senza dubbio le tre big del girone meridionale: #Lecce, Catania e Trapani. Tutte e tre le societa' che combattono per il primo posto, puntano a ...

Calciomercato Serie A - le trattative del giorno : Torino e Inter scatenate - mosse di Fiorentina e Genoa : Calciomercato Serie A, le trattative del giorno – Lo sa anche mia nonna che ho bisogno di un centrale”. Queste le parole di Spalletti dopo la sfida con la Fiorentina prima della sosta. Il tecnico dell’Inter è stato accontentato. La dirigenza nerazzurra ha infatti chiuso per Lisandro Lopez che arriverà con la formula del prestito a 500 mila euro con riscatto fissato a 9 milioni di euro. Domenica il difensore argentino sarà ad ...

Calciomercato Serie A : Inter - per la difesa c'è Lisandro Lopez : Milano, 12 gennaio 2018 - Non siamo ancora nella fase calda del Calciomercato , ma le compagini di Serie A sono sempre attive per rinforzare il proprio organico. L' Inter è ad un passo da Lisandro ...

Serie C - da Vantaggiato a Moscardelli : attaccanti protagonisti del mercato : E proprio il club laziale, sfumato Moscardelli, continua a lavorare senza sosta sul mercato: in questo senso il nome caldo, come riporta la Gazzetta dello Sport , è quello di Luca Checchin ...

Calciomercato Serie C : due big preparano un affare - tutto fatto Video : Il Calciomercato di Serie C [Video] è sempre pronto a sorprendere. Le big, e non solo, sono pronte a concludere gia' i primi affari, senza attendere come consuetudine del mercato italiano necessariamente gli ultimi giorni della sessione invernale di mercato. Tra le squadre più attive c'è senza dubbio il Trapani che in questo momento è vicinissimo all'acquisto di Corapi, trequartista del Parma in passato vicino anche al #Lecce. I siciliani sono ...

Serie C mercato : ok per Caccavallo e Corapi - continua la telenovela Strambelli Video : Oggi 11 gennaio, nona giornata del #Calciomercato, sono tante le novita' che riguardano i club della Serie C. Intanto, pare che la trattativa per portare Strambelli a vestire la casacca giallorossa sia andata a buon fine, il romanzo a puntate del mercato dell'edizione 2018 sta per scrivere la parola fine con buona pace dei rispettivi club, Matera e Lecce [Video]. Nonostante i trenini, e per ultimo, lo striscione esposto dalla tifoseria ...

Serie C mercato : ok per Caccavallo e Corapi - continua la telenovela Strambelli : Oggi 11 gennaio, nona giornata del calciomercato, sono tante le novità che riguardano i club della Serie C. Intanto, pare che la trattativa per portare Strambelli a vestire la casacca giallorossa sia andata a buon fine, il romanzo a puntate del mercato dell'edizione 2018 sta per scrivere la parola fine con buona pace dei rispettivi club, Matera e Lecce. Nonostante i trenini, e per ultimo, lo striscione esposto dalla tifoseria giallorosso contro ...

Tutto sul calciomercato in Serie A del 9 gennaio Video : Il Napoli [Video] sta cercando di capire cosa fara' Verdi e nel frattempo hanno appuntamento con l'agente di Deulofeu in Italia. La societa' partenopea accontenterebbe le richieste del Barcellona per una cessione a titolo definitivo. Intanto si cerca di accontentare Mertens adeguandogli il contratto, si cerca inoltre di eliminare la sua clausola rescissoria. Per il mercato estivo uno degli obiettivi è Maycon del Corinthians. L'Inter non si ...

Serie B : mercato senza tregua - gli affari conclusi - gran colpo della Ternana Video : Tante le trattative concluse in queste ultime ore per i club di Serie B, in sede di #Calciomercato. Tra la serata di ieri 9 e la giornata di oggi 10 gennaio sono stati messi a segno molti colpi. Il Cittadella ha ingaggiato, a parametro zero, il terzino Matteo Liviero che dopo le visite mediche ha effettuato con i nuovi compagni il primo allenamento della settimana. Palermo, preso Fiore dallo Standard Liegi Il Palermo [Video] ha ufficializzato ...

Tutto sul calciomercato in Serie A del 9 gennaio : Il Napoli sta cercando di capire cosa farà Verdi e nel frattempo hanno appuntamento con l'agente di Deulofeu in Italia. La società partenopea accontenterebbe le richieste del Barcellona per una cessione a titolo definitivo. Intanto si cerca di accontentare Mertens adeguandogli il contratto, si cerca inoltre di eliminare la sua clausola rescissoria. Per il mercato estivo uno degli obiettivi è Maycon del Corinthians. L'Inter non si priverà ...

Calciomercato Serie A - che botti : Genoa e Torino scatenate - movimento anche per Sampdoria - Verona - Bologna ed Udinese - gli obiettivi delle big [GALLERY] : 1/21 ...

Calciomercato Milan/ News - André Silva sbarca nella Serie B inglese? (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al club di Gennaro Gattuso: il centrocampista del Tottenham, Dembelè, si avvicina al club rossonero e l'operazione sembra fattibile(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 10:46:00 GMT)

Da Emre Can a Barella - in Serie A il mercato è a lunga scadenza : Gennaio 2018 segna una svolta per una politica di programmazione di maggior respiro. Perché dopo la serie di acquisti fallimentari dello scorso gennaio (tra cui Pavoletti al Napoli, Rincon alla Juve, Grenier alla Roma), le società ...

Serie C mercato : due nomi nuovi per il Lecce - ecco le operazioni concluse Video : La giornata di oggi, 9 gennaio, è stata caratterizzata per i club di Serie C dalla definizione di molte operazioni, in sede di #Calciomercato. Due nomi nuovi per il Lecce Tra le notizie del giorno, una in particolare ha suscitato molta curiosita'. Il Lecce [Video], secondo quanto riportato dalla redazione di TuttoC.com, sta valutando la pista che porta all'esterno offensivo Filippo Falco. Il calciatore in forza al Perugia, ma di proprieta' del ...