SEAT Italia | Enza Magliocco è il nuovo direttore marketing

SEAT Leon Cupra R - 30 esemplari arriveranno in Italia : A poche settimane dalla presentazione in anteprima mondiale al Salone di Francoforte la Seat Leon Cupra R (qui la nostra prova) è pronta ad arrivare in Italia in soli 30 esemplari, ognuno dei quali è già ordinabile con un prezzo di partenza di 46.200 euro contro i 37.500 della Cupra.Solo 30, tutte DSG. La più potente delle Cupra sarà prodotta, a partire dall'inizio di gennaio, in una serie limitata di 799 esemplari, solo 30 dei quali saranno ...