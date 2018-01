Scontro tra due auto a Milano | muore un 18enne | cinque feriti

Milano - Scontro tra due auto : morto 18enne : Milano, 13 gen. (AdnKronos) - Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita nella notte tra venerdì e sabato per un incidente stradale a Milano. Era a bordo di un'auto con altre quattro persone - di cui una ...

Praga. Scontro tra un’auto e un bus : morti e feriti : Spaventoso incidente stradale alle porte di Praga. Almeno tre persone sono morte e altre trenta sono rimaste ferite, alcune in modo grave, a seguito di uno Scontro tra un bus del trasporto pubblico e un’auto alla periferia della capitale della Repubblica…Continua a leggere →

Scontro tra camion e furgone - due morti : Perugia, 12 gen. (Adnkronos) - Un uomo di 41 anni di Gubbio (Perugia) è morto stanotte in un incidente stradale avvenuto a Ravenna, lungo la Romea. Secondo quanto si apprende, l'uomo, alla guida di un ...

Centrosinistra - appello di Veltroni e Prodi per l’unità : “Buon senso”. Ma sulle Regionali Scontro con Liberi e uguali : Li avevano invocati come l’ultima carta da giocare nel caso la situazione nel Centrosinistra si fosse fatta più critica del previsto. E, a meno di due mesi dal voto, gli eventi li hanno spinti a prendere posizione. I padri nobili del Pd, l’ex premier Romano Prodi e l’ex segretario dem, Walter Veltroni, dalle pagine di Repubblica e della Stampa, hanno lanciato un appello all’unità della sinistra alle prossime elezioni, almeno nelle ...

Incidente stradale/ Roma - Scontro in Galleria Giovanni XXIII : traffico tilt verso lo Stadio (oggi 11 gennaio) : Incidente stradale, ultime notizie di oggi 11 gennaio 2018: Roma, scontro in Galleria Giovanni XXIII, chiusi gli accessi e traffico bloccato nel centro della Capitale(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 10:31:00 GMT)

Incidente a Vittoria : Scontro tra auto : 2 feriti : scontro tra due auto stamattina in via Curtatone a Vittoria. Due i feriti. Sul posto l'ambulanza del 118 e la Polizia Municipale.

Scontro nel centrodestra sui vaccini. Salvini : “Li aboliremo”. Romani : “Sono utili” : Il dibattito sui vaccini torna a scaldarsi. «Cancelleremo norme Lorenzin. Vaccini sì obbligo no. E via la tassa assurda sulle sigarette elettroniche», twitta il leader della Lega Matteo Salvini. La replica non si fa attendere: «La Lega sui vaccini mostra di essere peggio che populista. Ma di perseverare nell’estremismo dell’incompetenza», dichiara...

Salvini : «Vaccini - via l’obbligo se vince Lega». Scontro nel centrodestra : Il leader leghista: «Vaccini sì, obbligo no. E via la tassa assurda sulle sigarette elettroniche». Ma Paolo Romani (Forza Italia): «Noi favorevoli all'obbligo»

Arisa contro Levante : Scontro social tra le due cantanti : Scontro senza esclusione di colpi sui social: Arisa e Levante non se le mandano a dire Il nuovo look di Arisa ha fatto molto discutere gli utenti del web ultimamente. La cantante ha infatti deciso di stravolgere completamente la sua immagine, cercando di puntare su un’immagine più femminile e affascinante. Lei stessa ha affermato in […] L'articolo Arisa contro Levante: scontro social tra le due cantanti proviene da Gossip e Tv.