Sciopero a Roma | i lavoratori Atac e Tpl bocciano il concordato preventivo

Le cose da sapere sullo Sciopero dei mezzi pubblici di ATAC in corso a Roma : Potrebbe causare qualche problema a chi deve spostarsi a Roma e nelle sue vicinanze: sono coinvolti i mezzi pubblici di ATAC e Roma Tpl The post Le cose da sapere sullo sciopero dei mezzi pubblici di ATAC in corso a Roma appeared first on Il Post.

Le informazioni sullo Sciopero dei mezzi pubblici di ATAC in corso a Roma : Potrebbero aderire i dipendenti di ATAC e Roma Tpl in servizio a bordo di metropolitane, autobus, tram e servizi ferroviari locali The post Le informazioni sullo sciopero dei mezzi pubblici di ATAC in corso a Roma appeared first on Il Post.

Sciopero mezzi Roma 12 gennaio 2018/ Atac e Tpl - venerdì nero : traffico e metro ko (ultime notizie e orari) : Sciopero mezzi Roma oggi 12 gennaio 2018: stop bus e ferrovie Atac e Roma Tpl, ultime notizie info e orari. Il Garante dà via libera alla protesta dei sindacati. Chiuse metro A-B, Ztl aperte(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 13:40:00 GMT)

Roma paralizzata dallo Sciopero : metro A e B chiuse : Allo sciopero hanno aderito i sindacati Usb, Faisa-Confail, Orsa-Tpl e Fast-Confsal Mobilità. Le organizzazioni autonome contestano la gestione del trasporto pubblico locale da parte del Campidoglio e l'accordo sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Faisa Cisal a novembre Segui su affaritaliani.it

Sciopero MEZZI ROMA 12 GENNAIO 2018/ Oggi Tpl e Atac : metro ko - tram deraglia in centro (orari ultime notizie : SCIOPERO MEZZI ROMA Oggi 12 GENNAIO 2018: stop bus e ferrovie Atac e ROMA Tpl, ultime notizie info e orari. Il Garante dà via libera alla protesta dei sindacati. Chiuse metro A-B, Ztl aperte(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 12:05:00 GMT)

Roma paralizzata dallo Sciopero : metro A e B chiuse : Allo sciopero hanno aderito i sindacati Usb, Faisa-Confail, Orsa-Tpl e Fast-Confsal Mobilità. Le organizzazioni autonome contestano la gestione del trasporto pubblico locale da parte del Campidoglio e l'accordo sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Faisa Cisal a novembre Segui su affaritaliani.it

Roma - Sciopero Atac contro il concordato : chiuse le metro A e B. Aperta la linea C - ferma la ferrovia Roma Lido : Traffico in tilt a Roma a causa dello sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale indetto dai sindacati Orsa, Faisa Confail e Usb. La mobilitazione prevede le consuete fasce di garanzia, dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 al termine del servizio. Al momento sono chiuse le metro A e B, è Aperta invece la C. Chiusa anche la ferrovia Roma Lido. #info #Atac – – metro A: ultime partenze ore 8.30 poi chiusura – metro B/B1:ultime ...

Lo Sciopero dei mezzi pubblici di ATAC a Roma : gli orari e le cose utili da sapere : Oggi, venerdì 12 gennaio, i trasporti pubblici di ATAC e Roma Tpl potrebbero subire ritardo o cancellazioni: tutte le informazioni The post Lo sciopero dei mezzi pubblici di ATAC a Roma: gli orari e le cose utili da sapere appeared first on Il Post.

Sciopero dei mezzi pubblici a Roma - si fermano le metro A e B - : Chiude anche la linea ferroviaria Roma-Lido, ritardi sulla Termini-Centocelle. Prevista una fascia di garanzia dalle 17 alle 20. Il Comune non ha attivato la Ztl per facilitare la circolazione delle ...

Roma - oggi Sciopero dei trasporti : metro e bus a rischio : Il 12 gennaio 2018 si preannuncia come un venerdì nero per i trasporti a Roma, a causa del primo sciopero dell'anno, che altro non è che l'agitazione differita lo scorso 5 dicembre...

Roma - oggi Sciopero trasporto pubblico : 8.20 sciopero di 24 ore, oggi a Roma, indetto dai sindacati Orsa, Faisa Confail e Usb. A rischio bus, tram, metropolitane e ferrovie regionali (Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo). Lo sciopero si svolge sulla rete Atac con le consuete fasce di garanzia: dalle 8.30 alle 17 e dalle ore 20 al termine del servizio. Si sciopera"contro le scelte scellerate dell'amministrazione comunale sul concordato di Atac, che mettono in pericolo ...

Tutte le informazioni sullo Sciopero di bus e metro a Roma : Roma, 12 gen. (askanews) Oggi a Roma a rischio bus, tram, metropolitane e ferrovie regionali (Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo) a causa di uno sciopero di 24 ore indetto dai ...

Roma. Oggi metro - bus - tram in Sciopero : Roma. Oggi metro, bus, tram e ferrovie regionali in sciopero – Oggi a Roma a rischio bus, tram, metropolitane e ferrovie regionali (Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo)... L'articolo Roma. Oggi metro, bus, tram in sciopero su Roma Daily News.

Roma - Sciopero del trasporto pubblico : a rischio bus e metro : Oggi a Roma a rischio bus, tram, metropolitane e ferrovie regionali (Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo) a causa di uno sciopero di 24 ore indetto dai sindacati Orsa, Faisa Confail e ...