Scioperi trasporti gennaio e febbraio 2018 | date mezzi pubblici | aerei e treni

: RT @07Emmedi: Grecia: sciopero oggi nel paese dei trasporti contro la proposta di legge omnibus che prevede, su indicazione dei creditori s… - zengalorenzo : RT @07Emmedi: Grecia: sciopero oggi nel paese dei trasporti contro la proposta di legge omnibus che prevede, su indicazione dei creditori s… - rusconi_lg : Tra pattume e scioperi dei trasporti, assenteismo di furbetti e lentezze varie dei pubblici uffici forse i nuovi el… - marise325 : RT @07Emmedi: Grecia: sciopero oggi nel paese dei trasporti contro la proposta di legge omnibus che prevede, su indicazione dei creditori s… - CarloBi85609759 : RT @07Emmedi: Grecia: sciopero oggi nel paese dei trasporti contro la proposta di legge omnibus che prevede, su indicazione dei creditori s… - BauleMargherite : RT @07Emmedi: Grecia: sciopero oggi nel paese dei trasporti contro la proposta di legge omnibus che prevede, su indicazione dei creditori s… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di sabato 13 gennaio 2018) Siamo giunti a metàormai e la seconda parte del mese sarà interessata da un discreto numero di agitazioni sindacali. Ad essere maggiormente flagellato sarà il settore dei. Gliin programma nel corso delle prossime settimane, andranno ad interessare. Alcune delle proteste saranno a carattere nazionale e creeranno non pochi disagi ai cittadini. A seguire vi riportiamo il calendario aggiornato con lee le fasce orarie di interesse. Calendario degliin programma aLa settimana che si aprirà, vedrà andare in scena lo stop del personale di SETA a Modena. L’agitazione di lunedì 15/01 avrà una durata di 24 ore. Non passeranno molti giorni prima di assistere ad un’altra protesta. Infatti, venerdì 19/01 sarà la volta dell’intero comparto aereo, con uno sciopero generale di 24 ore annunciato da ...