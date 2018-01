Sciolto Consiglio di Montorio al Vomano Prefetto Teramo nomina commissario

: Sciolto Consiglio di #MontorioalVomano - edicola_di : Sciolto Consiglio di #MontorioalVomano - cupoxtv : Sciolto Consiglio di #MontorioalVomano - RadioRoseto : Sciolto Consiglio di #MontorioalVomano - RadioRoseto : Sciolto Consiglio di Montorio al Vomano - newstown_aq : Sciolto consiglio comunale di Montorio al Vomano, prefetto Teramo nomina commissario -

(Di sabato 13 gennaio 2018)- Per questa mattina, sabato 13 gennaio, era fissato ilcomunale in seconda convocazione,con il quale il sindaco, Gianni Di Centa, e quel che restava della sua maggioranza speravano di effettuare la surroga di parte dei consiglieri dimissionari e salvare il Comune dial) dal commissariamento. Ma non sarà possibile perché nella serata di ieri ildi, Graziella Patrizi, dopo aver valutato la situazione che si era venuta a creare, hailcomunalendo comeil vicequestore aggiunto Marialaura Liberatore. Sarà quest'ultima, adesso, a traghettare il Comune fino a nuove elezioni. leggi tutto