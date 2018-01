Sci | SuperG | Brignone vince a Bad Kleinkirchheim

Sci : Federica Brignone domina superG : 12.42 Federica Brignone trionfa nel superG di Bad Kleinkirchheim.Per la 27enne valdostana si tratta del settimo successo in carriera, il secondo stagionale dopo il gigante di Lienz.Alla piazza d'onore la svizzera Lara Gut, mentre l'austriaca Cornelia Huetter finisce sul gradino più basso del podio, davanti alla francese Gauthier. A completare il successo delle azzurre il quinto posto di Nadia Fanchini, il decimo di Sofia Goggia e il dodicesimo ...

Sci - Cdm : Brignone super - suo il superG di Bad Kleinkirchheim : Per la Brignone, al 21esimo podio in coppa del mondo, si tratta della seconda vittoria in stagione dopo il successo nel gigante di Lienz lo scorso 29 dicembre. Domani è in programma la discesa sulla ...

LIVE Sci alpino - SuperG Bad Kleinkirchheim in DIRETTA : Sofia Goggia sbaglia - Federica Brignone no : l’azzurra è prima davanti a Gut : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG femminile di Bad Kleinkirchheim, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi austriache andrà in scena un appuntamento imperdibile sulla strada che conduce alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Finalmente si torna a gareggiare nella velocità dopo tanti appuntamenti tecnici, le ragazze sono pronte a regalare un grande spettacolo. L’Italia si affiderà ...

Sci alpino - SuperG Bad Kleinkirchheim 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. I pettorali di partenza : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa tappa a Bad Kleinkirchheim, in Austria. Il weekend non è cominciato bene, nel segno del maltempo, costringendo gli organizzatori ad invertire le due gare in programma. Si comincerà quindi con il SuperG. La gara vede il ritorno di Tina Weirather dopo l’infortunio al pollice della mano sinistra: il ruolo di favorita spetta a lei ma sono in tante a potersi giocare la vittoria. Lindsey Vonn, Lara ...

Sci alpino - SuperG femminile Bad Kleinkirchheim 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Ritorna la velocità nella Coppa del Mondo di sci alpino femminile. A Bad Kleinkirchheim, in Austria, va in scena il SuperG, gara nella quale ci si attende un grande spettacolo. Sofia Goggia, forte del secondo posto conquistato in questa disciplina a dicembre in Val D’Isere, è pronta per andare a caccia della vittoria: oltre a lei, l’Italia punta forte su Federica Brignone e Johanna Schnarf. Le avversarie non mancheranno, a cominciare ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 – Confermate le gare di Cortina d’Ampezzo! Ok della FIS - due discese e un SuperG : Sono state Confermate le gare di Cortina d’Ampezzo valide per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. La FIS ha dato l’ok definitivo, ispezione positiva sulle nevi venete che dal 19 al 21 gennaio ospiteranno una grande classica del Circo Bianco femminile. Si incomincerà il venerdì con il recupero della discesa libera cancellata in Val d’Isere, il sabato spazio ancora una discesa mentre il giorno seguente spazio a un SuperG. Le ...

Sci alpino - Coppa Europa 2017-2018 : l’Austria fa doppietta nel secondo superG a Reiteralm. Tredicesimo Mattia Casse : doppietta austriaca nel secondo superG di Coppa Europa a Reiteralm. A trionfare davanti ai propri tifosi è stato Christoph Krenn, che ha superato di solo cinque centesimi il connazionale Niklas Koeck. Sul podio ci sale anche l’americana Thomas Biesemeyer, staccato di 24 centesimi dalla vetta della classifica. Una top ten monopolizzata quasi completamente da Norvegia ed Austria. Dal quarto al sesto posto ci sono i norvegesi Bjoernar ...

Sci alpino - Coppa Europa 2017-18 : Niklas Koech vince il SuperG di Reiteralm. Settimo Emanuele Buzzi - stagione finita per Giulio Bosca : Vittoria per l’austriaco Niklas Koech nel SuperG maschile di Coppa Europa, andato in scena oggi a Reiteralm. Si tratta del primo successo in carriera per lui, che già in altre quattro occasioni era riuscito a salire sul podio. Kock è riuscito a mettersi alle spalle il connazionale Cristoph Krenn, in ritardo di 13 centesimi, e lo svizzero Gian Luca Barandum, staccato di 32 centesimi. La top ten è completata, in ordine, dall’austriaco ...

Sci alpino - Coppa Europa 2017-2018 : l’Austria domina il superG di Reiteralm. Emanuele Buzzi è settimo. Si fa male Gugliemo Bosca! : Il primo superG della stagione della Coppa Europa 2017-2018 è stato dominato dall’Austria. La gara di Reiteralm è stata vinta da Niklas Koech con il tempo di 1’10″47, precedendo di soli 13 centesimi il suo connazionale Christoph Krenn. Solo lo svizzero Gian Luca Barandun è stato in grado di spezzare il dominio austriaco, piazzandosi in terza posizione a +0.32. Dietro di lui un altro austriaco, Johannes Kroell (+0.66). Per Koeck ...

Sci - Goggia si conferma terza nel superG vinto dalla Veith : Nel frattempo, la campionessa olimpica di superGigante (oro a Sochi 2014), porta a casa la vittoria n.15 in coppa del mondo. Ma, nella giornata della Veith, l'Italia festeggia la grandissima conferma ...