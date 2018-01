Sci | Federica Brignone vince nel Super Gigante a Bad Kleinkirchheim 

Sci - Coppa del Mondo : Federica Brignone trionfa in Austria : ROMA - Federica Brignone in 1.09.80 ha vinto il SuperG di Coppa del Mondo di Bad Kleinkirchheim . Per la 27enne azzurra è il secondo successo stagionale dopo quello nel gigante di Lienz ed il settimo in carriera con complessivi 21 podi oltre all'argento mondiale di ...

VIDEO Sci alpino - Federica Brignone vince il SuperG di Bad Kleinkircheim! Gara da urlo dell’azzurra : Federica Brignone ha vinto il SuperG di Bad Kleinkirchheim, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Un successo da urlo per l’azzurra, il settimo in assoluto nella carriera e il secondo nella specialità. Una Gara sbalorditiva per la milanese che è riuscita a mettere in fila tutte le rivali. Di seguito il VIDEO della sua stupenda Gara. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA Gara DI Federica Brignone (foto ...

Federica Brignone/ Vittoria nel Super G di Bad Kleinkirchheim : strepitosa la Sciatrice azzurra : Federica Brignone, Vittoria nel Super G di Bad Kleinkirchheim: strepitosa la sciatrice azzurra. Grande successo per l’atleta italiana, che batte le avversarie con un tempo incredibile(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 12:35:00 GMT)

Sci : Federica Brignone domina superG : 12.42 Federica Brignone trionfa nel superG di Bad Kleinkirchheim.Per la 27enne valdostana si tratta del settimo successo in carriera, il secondo stagionale dopo il gigante di Lienz.Alla piazza d'onore la svizzera Lara Gut, mentre l'austriaca Cornelia Huetter finisce sul gradino più basso del podio, davanti alla francese Gauthier. A completare il successo delle azzurre il quinto posto di Nadia Fanchini, il decimo di Sofia Goggia e il dodicesimo ...

LIVE Sci alpino - SuperG Bad Kleinkirchheim in DIRETTA : Sofia Goggia sbaglia - Federica Brignone no : l’azzurra è prima davanti a Gut : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG femminile di Bad Kleinkirchheim, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi austriache andrà in scena un appuntamento imperdibile sulla strada che conduce alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Finalmente si torna a gareggiare nella velocità dopo tanti appuntamenti tecnici, le ragazze sono pronte a regalare un grande spettacolo. L’Italia si affiderà ...

Sci alpino - Prima manche Gigante Kranjska Gora 2018 : Mikaela Shiffrin devastante - distacchi abissali! Federica Brignone in corsa per il podio : C’è poco da fare. Mikaela Shiffrin continua a essere la dominatrice di questa stagione di Coppa del Mondo. Nella Prima manche del Gigante di Kranjska Gora, è stata ovviamente l’americana la più veloce, chiudendo davanti a tutte e mettendo già una seria ipoteca sulla vittoria finale. Dossi, sci che sbattevano ed una visibilità non perfetta: niente di tutto questo è riuscito ad impensierire la sciata della campionessa di Vail, che su ...

Sci alpino - Federica Brignone punta in grande a Kranjska Gora : “Questa pista mi piace” : Da Maribor a Kransjka Gora, cambia pista ma si resta sempre in Slovenia per la Coppa del Mondo di sci alpino. Federica Brignone, come dichiarato sul sito FISI, ha accolto con gioia la scelta della FIS di cambiare località per la tappa del massimo circuito internazionale. “Lo spostamento da Maribor a Kranjska Gora per me è stato favorevole, in questi giorni ci siamo allenate a Tarvisio, per cui ci fa comodo rimanere qui. Maribor è bello per ...

Sci alpino - tutte le vittorie dell’Italia in Coppa del Mondo! Federica Brignone infila il successo numero 76 : Federica Brignone ha vinto il gigante di Lienz e ha così conquistato il successo numero 76 per l’Italia in Coppa del Mondo. L’ultima affermazione nel massimo circuito risaliva alle Finali di Aspen ed era stata firmata proprio dalla 27enne, sempre in questa specialità. La nativa di Milano ottiene così la sesta affermazione (3 in gigante, 1 in SuperG e 1 in combinata) affiancando Denise Karbon al quarto posto nella classifica delle ...

Sci - Federica Brignone vince il gigante di Lienz. Altro successo azzurro dopo il trionfo di Dominik Paris a Bormio : A quaranta giorni dall’inizio delle Olimpiadi invernali di PyeongChang, l’Italia piazza due successi che lasciano ben sperare in vista della spedizione in Corea del Sud. Federica Brignone ha trionfato in gigante a Lienz, ventiquattr’ore dopo la vittoria di Dominik Paris in discesa libera a Bormio. L’azzurra, quarta a metà gara, si è imposta con il tempo complessivo di 2’05”52 centrando così la sesta vittoria in ...

Sci alpino - Federica Brignone ha ruggito! La Leonessa torna a vincere - l’Italia sorride e verso le Olimpiadi si sogna : Federica Brignone è risorta divinamente e ha confermato ulteriormente il suo immenso talento conquistando la vittoria nel gigante di Lienz, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Un successo fenomenale da parte dell’azzurra che si è lasciata prontamente alle spalle i problemi fisici di inizio stagione, ha carburato abbastanza rapidamente e dopo aver sfiorato il podio nelle precedenti uscite ha messo il proprio sigillo ...