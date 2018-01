Sci | fantastica Brignone | il superG è suo | settimo trionfo in carriera

VIDEO Sci alpino - la fantastica vittoria di Federica Brignone a Lienz! Gigante da urlo - tripudio Italia : Federica Brignone è stata letteralmente superlativa a Lienz e ha vinto il Gigante valido per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino . L’azzurra ha demolito la concorrenza ed è tornata al successo con pieno merito grazie a una seconda manche davvero eccellente caratterizzata da un finale rapidissimo. Di seguito il VIDEO dell gara di Federica Brignone che ha conquistato la sesta vittoria nel circuito. (foto ...

Sci : Flury - 'sensazione fantastica' : 'E' incredibile! non avrei mai pensato di fare una gara cos buona, una sensazione fantastica', ha spiegato Jasmine Flury commentando il suo primo successo in Coppa del Mondo. 'L'emozione provata al traguardo, quando ho capito di essere in testa e ho visto i tifosi festeggiare, indescrivibile', ha poi aggiunto la grigionese. 'Sono contentissima', ha invece spiegato ...