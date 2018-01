Sci di fondo | Sprint Dresda 2018 | Federico Pellegrino quinto in qualifica Chavanat il

LIVE Sci di fondo - Sprint Dresda 2018 in DIRETTA : Federico Pellegrino ci prova! Sfida lanciata a Johannes Hoesflot Klaebo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Coppa del Mondo di sci di fondo: il weekend dedicato alle Sprint a tecnica libera di Dresda si aprirà domani con la prova individuale. Non sarà questa la tecnica con la quale si assegneranno le medaglie olimpiche, ma sarà davvero interessante assistere ad una nuova puntata della Sfida tra Federico Pellegrino ed il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo. Nella prova maschile, tra i 67 partecipanti, ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018 – Federico Pellegrino : “Sarà una lotteria a Dresda - spero di pescare il numero vincente” : Federico Pellegrino è carico per la sprint che si correrà domani a Dresda (Germania). Il Campione del Mondo si preparerà sulle nevi tedesche alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, lontane meno di un mese. Queste le dichiarazioni che il valdostano ha rilasciato alla Fisi: “Qui si corre per la prima volta e sono passati tanti anni da quando ho corso l’ultima sprint in una città, mi pare a Milano nel 2012. Oggi il tempo non era ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Dresda 2018. Doppia sprint : test olimpico per Federico Pellegrino e Dietmar Noeckler : Sarà il suggestivo centro storico di Dresda, quasi totalmente ricostruito dopo i devastanti bombardamenti che provocarono distruzione e morte durante la seconda Guerra mondiale, a ospitare le gare del week end della Coppa del Mondo di sci di fondo, dopo l’abbuffata del Tour de Ski. Due sprint a tecnica libera (individuale e a coppie) che riproporranno in campo maschile la sfida più attesa, quella tra il cannibale norvegese Klaebo, che rientra ...

Sci di fondo - Francesco De Fabiani in ripresa. Per Pyeongchang dovrà migliorare nelle lunghe distanze. E in staffetta… : Piaciuto sì ma non fino in fondo. Francesco De Fabiani ha fatto riassaporare ai tifosi italiani cosa significhi salire sul podio in una specialità distance durante il Tour de Ski concluso domenica ma quasi mai si è trovato realmente in lotta per le posizioni che contano della classifica generale e soprattutto è apparso ancora non in linea con i migliori nella tecnica classica, quella in cui in passato ha dimostrato di potersela giocare alla pari ...

Sci di fondo - il circuito di Coppa del Mondo fa tappa a Dresda : nove gli atleti azzurri : La Coppa del Mondo di sci di fondo approda a Dresda con nove italiani: in programma una sprint TC e un team sprint TL Archiviate le fatiche del Tour de Ski, il circuito di Coppa del Mondo di sci di fondo fa tappa nell'inedita cornice di Dresda, in Germania, dove si disputano sabato 13 gennaio una team sprint in tecnica classica (ore 12.20, diretta tv Eurosport) e il giorno ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018 : l’Italia resta ancora troppo indietro in campo femminile : É passato anche il Tour de Ski, ma la situazione dello sci di fondo italiano al femminile sembra proprio non volere ingranare. Punte di diamante, come è ben noto, scarseggiano, ma le atlete azzurre stanno facendo troppo poco per mettersi in luce e crescere e, di conseguenza, si avvicinano a PyeongChang 2018 con ben poche speranze, non solo di centrare un podio, ma addirittura di piazzare un risultato di rilievo. I numeri, come spesso capita, ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Dresda 2018 : programma - orari e tv : La Coppa del Mondo di sci di fondo, superato lo sfiancante Tour de Ski, dedica un intero weekend alle gare sprint: a Dresda, in Germania, sabato 13 è in programma la gara individuale, mentre domenica 14 si disputerà la competizione a coppie. Entrambe le volte si correrà a tecnica libera: a Pyeongchang la sprint a squadre che assegnerà le medaglie si disputerà proprio con questa tecnica. Sabato mattina lo start delle qualificazioni sarà alle ore ...

Orari di apertura della pista di Sci di fondo in Pra' del Moro a Feltre fino al 14 gennaio 2018 : ... sarà aperto ad appassionati e curiosi nei seguenti giorni ed Orari, durante i quali verrà garantita la possibilità di noleggio materiali e di ristoro grazie ai volontari dell'Enal Sport Villaga. ...

Sci di fondo : l’Italia chiude il Tour de Ski con qualche sprazzo e poche gioie. Francesco De Fabiani l’unico ad emergere : Si è concluso il Tour de Ski 2018 e, per i nostri colori, solo due atleti (Elisa Brocard e Mirco Bertolina) sono giunti al traguardo finale del Cermis. Se per il reparto maschile il bottino si potrebbe definire appena sufficiente (grazie ai podi di Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani) per quanto riguarda le donne la situazione è davvero allarmante, con la sola Brocard in grado di rimanere stabilmente dentro le prime venti posizioni. A ...

Sci di fondo - Tour de Ski 2018 – Kristian Ghedina e Cristian Zorzi tornano sugli Sci! Che emozioni sul Cermis : Giornata di grande festa in Val di Fiemme con la mitica scalata del Cermis a chiudere il Tour de Ski 2018, prestigiosa gara a tappe di sci di fondo. A corollario della grande sfida tra i big del circuito, si è anche svolto l’evento open “Rampa dei Campioni” a cui hanno partecipato anche Kristian Ghedina e Cristian Zorzi, due monumenti di sci alpino e sci di fondo. A vincere sono stati il francese Tao Quemere e la nostra ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018 : la classifica generale femminile. Il Tour de Ski proietta in vetta Heidi Weng - scvalcata Ingvild Oestberg : Dopo essersi presa il Tour de Ski, Heidi Weng vola in vetta alla classifica generale di Coppa del Mondo femminile di sci di fondo: grazie ai 400 punti conquistati, la norvegese scavalca la connazionale Ingvild Oestberg, salendo a quota 1154 contro 1087. Elisa Brocard, unica azzurra a portare a compimento il Tour, sale in 32a posizione, a quota 113. La nuova classifica generale della Coppa del Mondo femminile di sci di fondo (Top 10): 1 Heidi ...

Sci di fondo - Tour de Ski Val di Fiemme 2018 : Dario Cologna e Ingvild Oestberg possono gestire un buon margine in vista del temibile Cermis : Siamo giunti all’ultimo capitolo del Tour de Ski 2018. Gli atleti lasciano le intemperie di Oberstdorf e sbarcano in Italia, in Val di Fiemme, per gli ultimi due giorni di gare che decreteranno chi succederà ai vincitori della scorsa stagione, il russo Sergey Ustiugov e la norvegese Heidi Weng, entrambi ancora in lizza anche in questa edizione. Al comando, al momento, tra gli uomini troviamo saldamente lo svizzero Dario Cologna che può ...