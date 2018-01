Sci | Coppa del Mondo | Federica Brignone trionfa in Austria

Diretta / Super G Bad Kleinkirchheim - streaming video tv - risultato live : Brignone! (Coppa del Mondo di Sci) : Diretta Super g femminile Klienkirchheim: info streaming video e tv. Tina Weirather è la favorita numero 1 alla Franz Klammer, ma le azzurre guidate da Sofia Goggia, vorranno dire la loro. (Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 12:08:00 GMT)

Salto con gli Sci femminile - Coppa del Mondo 2018 – Maren Lundby vince a Sapporo! Lara Malsiner ottima nona : A Sapporo (Giappone) è ricominciata la Coppa del Mondo 2018 di Salto con gli sci femminile. La settima tappa ha premiato ancora una volta la norvegese Maren Lundby che ha infilato la terza vittoria stagionale e si è portata al comando della classifica generale con 20 punti di vantaggio sulla tedesca Katharina Althaus, sua grande rivale in quest’annata che oggi si è dovuta accontentare del secondo posto in classifica. Sull’HS100 ...

Sci - Peter Fill vince la coppa del Mondo in combinata : 'E così mi sono chiesto se oggi c'era davvero in palio la coppa del Mondo di combinata', ha spiegato sorridendo il veterano azzurro che a 35 anni, ha messo insieme il suo 22/o podio con 3 vittorie, ...

Sci - Peter Fill ha vinto la Coppa del Mondo di combinata : Roma, 12 gennaio 2018 - Dopo essersi portato a casa le ultime due coppe di discesa libera, l'altotesino Peter Fill ha conquistato una storica Coppa del Mondo di combinata : primo sigillo assoluto per lo sci italiano. Questo importante successo si è potuto concretizzare grazie al secondo posto ottenuto da Fill a Bormio e, appunto, al terzo posto ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018 – Federico Pellegrino : “Sarà una lotteria a Dresda - spero di pescare il numero vincente” : Federico Pellegrino è carico per la sprint che si correrà domani a Dresda (Germania). Il Campione del Mondo si preparerà sulle nevi tedesche alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, lontane meno di un mese. Queste le dichiarazioni che il valdostano ha rilasciato alla Fisi: “Qui si corre per la prima volta e sono passati tanti anni da quando ho corso l’ultima sprint in una città, mi pare a Milano nel 2012. Oggi il tempo non era ...

Sci - Cdm Fill terzo a Wengen - sua la coppa di combinata : Wengen (Svizzera) - La coppa del mondo di combinata è di Peter Fill. L'azzurro ha chiuso al terzo posto nella combinata di Wengen. Un podio che, insieme al secondo posto ottenuto a Bormio, gli vale con 140 punti la conquista del ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018 : Marco Pfiffner vince la combinata di Saalbach. Florian Schieder è 14° : La combinata alpina di Saalbach, in Austria, valida per la Coppa Europa di sci alpino, è stata vinta da Marco Pfiffner. Per l’atleta del Liechtenstein si tratta della prima vittoria in carriera nel circuito continentale. Dopo la prova di discesa il 23enne si trovava in 22esima posizione, ma è riuscito a risalire la classifica fino al trionfo grazie ad una grande seconda manche. Il suo tempo totale è stato 2’07″40. Pfiffner ha ...

Classifica Coppa del Mondo maschile Sci alpino 2018 : la graduatoria dopo la combinata di Wengen. Peter Fill vince la Coppa di specialità! : Peter Fill ha vinto la Coppa del Mondo di combinata. L’azzurro ha chiuso al terzo posto la gara di Wengen, balzando in testa alla graduatoria: non ci saranno più prove di questa specialità da qui alla fine dell’anno, motivo per il quale l’italiano può festeggiare. Con l’assenza di Pinturault la lotta era a due con il norvegese Kjetil Jansrud: Fill ha preceduto il rivale per un solo centesimo, finendo terzo e vincendo la ...