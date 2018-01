Sci | Brignone strepitosa a Bad Kleinkircheim Vince in Super G davanti alla Gut

Diretta / Super G Bad Kleinkirchheim - streaming video tv - risultato live : Brignone! (Coppa del Mondo di Sci) : Diretta Super g femminile Klienkirchheim: info streaming video e tv. Tina Weirather è la favorita numero 1 alla Franz Klammer, ma le azzurre guidate da Sofia Goggia, vorranno dire la loro. (Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 12:08:00 GMT)

Diretta / Super G Bad Kleinkirchheim streaming video tv - risultato live : vetta Brignone (Coppa del Mondo Sci) : Diretta Super g femminile Klienkirchheim: info streaming video e tv. Tina Weirather è la favorita numero 1 alla Franz Klammer, ma le azzurre guidate da Sofia Goggia, vorranno dire la loro. (Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 11:35:00 GMT)

LIVE Sci alpino - SuperG Bad Kleinkirchheim in DIRETTA : Sofia Goggia sbaglia - Federica Brignone no : l’azzurra è prima davanti a Gut : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG femminile di Bad Kleinkirchheim, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi austriache andrà in scena un appuntamento imperdibile sulla strada che conduce alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Finalmente si torna a gareggiare nella velocità dopo tanti appuntamenti tecnici, le ragazze sono pronte a regalare un grande spettacolo. L’Italia si affiderà ...

Sci alpino - gare Bad Kleinkirchheim 2018 – Sofia Goggia : “Spero di trovare buone sensazioni”. Brignone : “Pista tecnica - partirò a tutta” : Federica Brignone e Sofia Goggia vogliono essere grandi protagoniste delle gare in programma nel weekend a Bad Kleinkirchheim. Il maltempo ha costretto a invertire discesa libera e SuperG, le due azzurre si presentano combattive quando manca meno di un mese alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Queste le dichiarazioni che hanno rilasciato alla Fisi. FEDERICA Brignone: “Affronteremo una pista molto tecnica e bella, la tratteremo ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 – Le convocate dell’Italia per Bad Kleinkirchheim : ci sono Goggia e Brignone : Dopo lo slalom femminile in programma questa sera a Flachau (Austria), la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino ripartirà da Bad Kleinkirchheim: sulle nevi austriache andrà in scesa una discesa libere un SuperG, in programma sabato 13 e domenica 14 gennaio. Si torna a gareggiare nelle discipline veloci dopo l’abbuffata di slalom e giganti che ha caratterizzato questo avvio di 2018. Diramate anche le convocazioni in casa Italia, non ci sono ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Kranjska Gora 2018 in DIRETTA : Alphand in testa - Brignone punta al podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Si preannuncia una gara davvero appassionante e avvincente sulle nevi slovene, l’Italia vuole essere ancora protagoniste con le sue stelle indiscusse. Federica Brignone si presenta carica dopo il successo di Lienz, Sofia Goggia cerca riscatto per tornare sul podio, Manuela Moelgg ha le carte in regola per ...

Slalom Gigante Kranjska Gora/ Streaming video e diretta tv - quinta la Brignone (Coppa del Mondo Sci donne) : diretta Gigante femminile Kranjska Gora Streaming video e tv, risultato live: Federica Brignone e Manuela Moelgg sono favorite per la vittoria.

Slalom Gigante Kranjska Gora/ Streaming video e diretta tv - quinta la Brignone (Coppa del Mondo Sci donne) : diretta Gigante femminile Kranjska Gora Streaming video e tv. Orario e risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci: le azzurre fra le favorite (6 gennaio)(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 10:27:00 GMT)

Sci alpino - Prima manche Gigante Kranjska Gora 2018 : Mikaela Shiffrin devastante - distacchi abissali! Federica Brignone in corsa per il podio : C’è poco da fare. Mikaela Shiffrin continua a essere la dominatrice di questa stagione di Coppa del Mondo. Nella Prima manche del Gigante di Kranjska Gora, è stata ovviamente l’americana la più veloce, chiudendo davanti a tutte e mettendo già una seria ipoteca sulla vittoria finale. Dossi, sci che sbattevano ed una visibilità non perfetta: niente di tutto questo è riuscito ad impensierire la sciata della campionessa di Vail, che su ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Kranjska Gora 2018 in DIRETTA : Mikaela Shiffrin ipoteca la vittoria - Brignone in lizza per il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Si preannuncia una gara davvero appassionante e avvincente sulle nevi slovene, l’Italia vuole essere ancora protagoniste con le sue stelle indiscusse. Federica Brignone si presenta carica dopo il successo di Lienz, Sofia Goggia cerca riscatto per tornare sul podio, Manuela Moelgg ha le carte in regola per ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Kranjska Gora 2018 in DIRETTA : Italia - provaci ancora! Brignone - Goggia - Moelgg e Bassino a caccia del podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Si preannuncia una gara davvero appassionante e avvincente sulle nevi slovene, l’Italia vuole essere ancora protagoniste con le sue stelle indiscusse. Federica Brignone si presenta carica dopo il successo di Lienz, Sofia Goggia cerca riscatto per tornare sul podio, Manuela Moelgg ha le carte in regola per ...

Sci alpino - Federica Brignone punta in grande a Kranjska Gora : “Questa pista mi piace” : Da Maribor a Kransjka Gora, cambia pista ma si resta sempre in Slovenia per la Coppa del Mondo di sci alpino. Federica Brignone, come dichiarato sul sito FISI, ha accolto con gioia la scelta della FIS di cambiare località per la tappa del massimo circuito internazionale. “Lo spostamento da Maribor a Kranjska Gora per me è stato favorevole, in questi giorni ci siamo allenate a Tarvisio, per cui ci fa comodo rimanere qui. Maribor è bello per ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 – Le convocate dell’Italia per Kranjska Gora : ci sono Brignone - Goggia e Moelgg : Dopo le gare di Oslo e Zagabria, la Coppa del Mondo femminile di sci alpino proseguirà nel weekend a Kranjska Gora (Slovenia). La pista Podkoren 3, dove le azzurre sono salite sul podio per due volte (Brignone nel 2012 e Gius nel 2007, sempre seconde e sempre in gigante), sostituisce la rinunciataria Maribor. In programma un gigante (sabato 6 gennaio) e uno slalom (domenica 7 gennaio). Queste le convocate dell’Italia: GIGANTE: Federica ...

Sci - Brignone quarta azzurra di sempre per numero di vittorie in Coppa del Mondo : Bologna, 29 dicembre 2017 - Federica Brignone scala la classifica della storia dello sci italiano al femminile. Il successo di oggi a Lienz ha portato la milanese a 6 successi in carriera, ...