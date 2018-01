Sci alpino | Federica Brignone | “Vittoria dedicata a Elena Fanchini!” Sofia Goggia

VIDEO Sci alpino - Federica Brignone vince il SuperG di Bad Kleinkirchheim! Gara da urlo dell’azzurra : Federica Brignone ha vinto il SuperG di Bad Kleinkirchheim, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Un successo da urlo per l’azzurra, il settimo in assoluto nella carriera e il secondo nella specialità. Una Gara sbalorditiva per la milanese che è riuscita a mettere in fila tutte le rivali. Di seguito il VIDEO della sua stupenda Gara. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA Gara DI Federica Brignone (foto ...

VIDEO Sci alpino - Federica Brignone vince il SuperG di Bad Kleinkircheim! Gara da urlo dell’azzurra : Federica Brignone ha vinto il SuperG di Bad Kleinkirchheim, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Un successo da urlo per l’azzurra, il settimo in assoluto nella carriera e il secondo nella specialità. Una Gara sbalorditiva per la milanese che è riuscita a mettere in fila tutte le rivali. Di seguito il VIDEO della sua stupenda Gara. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA Gara DI Federica Brignone (foto ...

LIVE Sci alpino - SuperG Bad Kleinkirchheim in DIRETTA : Sofia Goggia sbaglia - Federica Brignone no : l’azzurra è prima davanti a Gut : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG femminile di Bad Kleinkirchheim, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi austriache andrà in scena un appuntamento imperdibile sulla strada che conduce alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Finalmente si torna a gareggiare nella velocità dopo tanti appuntamenti tecnici, le ragazze sono pronte a regalare un grande spettacolo. L’Italia si affiderà ...

LIVE Sci alpino - SuperG Bad Kleinkirchheim in DIRETTA : Sofia Goggia sbaglia - Lara Gut no : la svizzera nettamente prima : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG femminile di Bad Kleinkirchheim, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi austriache andrà in scena un appuntamento imperdibile sulla strada che conduce alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Finalmente si torna a gareggiare nella velocità dopo tanti appuntamenti tecnici, le ragazze sono pronte a regalare un grande spettacolo. L’Italia si affiderà ...

Sci alpino - Stagione agonistica sospesa per Elena Fanchini - ma l'azzurra non molla : 'tornerò a sciare' : Velocista di razza, la maggiore delle sorelle Fanchini vanta nel suo palmarès la medaglia d'argento in discesa ai Mondiali di Bormio del 2005 e due vittorie in Coppa del mondo, sempre in discesa, a ...

Sci alpino - Discesa Wengen 2018 : a che ora comincia? I pettorali di partenza e come vedere la classicissima in tv e Diretta Streaming : OA Sport vi proporrà la Diretta LIVE testuale della Discesa di Wengen. Il programma Sabato 13 gennaio ore 12.30 Discesa maschile CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLO SCI alpino alessandro.tarallo@...

Sci alpino - SuperG Bad Kleinkirchheim 2018 : orario d'inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. I pettorali di partenza : OA Sport vi proporrà la Diretta LIVE testuale del SuperG di Bad Kleinkirchheim. Il programma Sabato 13 gennaio ore 10.45 Super G femminile CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLO SCI alpino alessandro.

Sci alpino - SuperG Bad Kleinkirchheim 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. I pettorali di partenza : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa tappa a Bad Kleinkirchheim, in Austria. Il weekend non è cominciato bene, nel segno del maltempo, costringendo gli organizzatori ad invertire le due gare in programma. Si comincerà quindi con il SuperG. La gara vede il ritorno di Tina Weirather dopo l’infortunio al pollice della mano sinistra: il ruolo di favorita spetta a lei ma sono in tante a potersi giocare la vittoria. Lindsey Vonn, Lara ...

Sci alpino - Discesa Wengen 2018 : a che ora comincia? I pettorali di partenza e come vedere la classicissima in tv e Diretta Streaming : Nella Coppa del Mondo maschile di sci alpino è giunto il momento di una grande classica, la Discesa di Wengen. Sulla leggendaria Lauberhorn, andrà in scena la più lunga Discesa della stagione, certamente una delle più spettacolari. In tanti, quindi, vorranno vincere qui per scrivere il proprio nome nell’albo d’oro dei più grandi. Aspettative elevate in casa Italia, dopo l’ottima manche di Discesa in combinata da parte ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 13 gennaio : Sci alpino - Federico Pellegrino - biathlon e short track. Italia - un sabato d’attacco! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali per quanto riguarda sabato 13 gennaio. Ci aspetta una giornata davvero ricchissima, appassionante e avvincente: una sfilza di eventi uno dietro l’altro per un sabato da leoni. Occhi puntati sullo sci alpino con la mitica discesa di Wengen e il SuperG femminile a Bad Kleinkirchheim: l’Italia vuole essere protagonista con Peter Fill, Dominik Paris, Christof Innerhofer e ...

LIVE Sci alpino - SuperG Bad Kleinkirchheim in DIRETTA : Sofia Goggia guida le azzurre in una gara incerta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG femminile di Bad Kleinkirchheim, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi austriache andrà in scena un appuntamento imperdibile sulla strada che conduce alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Finalmente si torna a gareggiare nella velocità dopo tanti appuntamenti tecnici, le ragazze sono pronte a regalare un grande spettacolo. L’Italia si affiderà ...

LIVE Sci alpino - Discesa Wengen 2018 in DIRETTA : che sfida sulla Lauberhorn! Paris e Fill sfidano Svindal - Feuz e Jansrud! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. sulla mitica Lauberhorn va in scena una delle gare per eccellenza del Circo Bianco, una classica imperdibile, uno degli appuntamenti clou dell’intera stagione: siamo nel Tempio della velocità, insieme alla Streif di Kitzbuehel questa è la Discesa con la “d” maiuscola. Solo i migliori riescono a fare ...

Sci alpino - gare Bad Kleinkirchheim 2018 – Sofia Goggia : “Spero di trovare buone sensazioni”. Brignone : “Pista tecnica - partirò a tutta” : Federica Brignone e Sofia Goggia vogliono essere grandi protagoniste delle gare in programma nel weekend a Bad Kleinkirchheim. Il maltempo ha costretto a invertire discesa libera e SuperG, le due azzurre si presentano combattive quando manca meno di un mese alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Queste le dichiarazioni che hanno rilasciato alla Fisi. FEDERICA Brignone: “Affronteremo una pista molto tecnica e bella, la tratteremo ...

Sci alpino - SuperG femminile Bad Kleinkirchheim 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Raisport HD e Eurosport HD trasmetteranno il SuperG di Bad Kleinkirchheim in diretta tv, mentre per lo streaming sono disponibili le piattaforme Rai Play, Eurosport Player e Sky Go. OA Sport vi ...