San Gemini e il suo Patrono che arrivò profugo dalla Siria

Le Geminidi a Santa Lucia - notte di stelle cadenti - : Il fenomeno è dovuto al passaggio della Terra tramite la scia di polveri generata dall'asteroide Phaethon. Lo spettacolo sarà visibile anche tramite streaming della Nasa

La pioggia di stelle cadenti più bella dell’anno nella notte di Santa Lucia : ecco come osservare le Geminidi : Quest’anno la Luna non disturberà lo spettacolo: è in arrivo una pioggia di stelle cadenti, e secondo alcuni sarà la più bella dell’anno. Già nelle prime ore di buio di oggi 13 dicembre (giorno in cui si ricorda Santa Lucia) si potrà rivolgere lo sguardo al cielo per apprezzare lo sciame meteorico delle Geminidi. Il periodo di massima attività quest’anno è iniziato il 10 dicembre con picco appunto il tra il 13 ed il 14 e diminuzione della ...

La pioggia di stelle cadenti più bella dell’anno nella notte di Santa Lucia : ecco come osservare le Geminidi : Quest’anno la Luna non disturberà lo spettacolo: è in arrivo una pioggia di stelle cadenti, e secondo alcuni sarà la più bella dell’anno. Già nelle prime ore di buio di oggi 13 dicembre (giorno in cui si ricorda Santa Lucia) si potrà rivolgere lo sguardo al cielo per apprezzare lo sciame meteorico delle Geminidi. Il periodo di massima attività quest’anno è iniziato il 10 dicembre con picco appunto il tra il 13 ed il 14 e diminuzione della ...