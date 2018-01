Samp al lavoro | in tre vogliono Dodò

Samp al lavoro in vista della Spal. Programma aerobico per Zapata : Genova - Santo Stefano di lavoro per la Sampdoria in vista dell'ultimo impegno casalingo del 2017 contro la Spal: sotto la pioggia abbattutasi sul campo 2 del "Mugnaini" di Bogliasco i blucerchiati " ...

Serie A Sampdoria - Linetty a parte. Lavoro in palestra per Ramirez : GENOVA - In vista del prossimo match contro il Sassuolo, Marco Giampaolo ha diviso la rosa della Sampdoria in due gruppi, ognuno dei quali ha svolto un Lavoro specifico. Gastón Ramirez è stato in ...

Serie A Sampdoria - lavoro a parte per Linetty e Strinic : GENOVA -Ritorno al lavoro per la Sampdoria . Alla ripresa il gruppo è stato suddiviso in due: i più impiegati nella partita precedente hanno svolto un allenamento rigenerativo tra campo, palestra e ...