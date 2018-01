Tour Down Under 2018 : Peter Sagan inizia la stagione dall’Australia. Obiettivo classiche? Il Mondiale sembra proibitivo per lo slovacco - ma… : Tutto pronto per la prima corsa World Tour della nuova stagione per il grande ciclismo internazionale: si parte, come di consueto, dall’Australia, con il Santos Tour Down Under 2018. In terra oceanica saranno presenti tanti dei possibili protagonisti di questa nuova annata, tutti a testare la gamba in vista dei più importanti appuntamenti (le Classiche di Primavera su tutti). Il corridore più atteso nella nazione dei canguri è sicuramente ...