Sabato Italiano e Verissimo | anticipazioni puntata 13 01 | chi avrà la meglio?

Ascolti : Verissimo perde contro Sabato Italiano - ecco perché : Ascolti tv nel pomeriggio di Sabato 6 gennaio 2018: per la prima volta Verissimo va ko contro un competitor (Sabato italiano), ecco perché e i numeri dell’Auditel. Ascolti tv di Sabato 6 gennaio 2018, Verissimo perde contro Sabato italiano Sabato italiano, in onda su Rai1 dalle 16.45, ha ottenuto 1.820.000 spettatori (12% di share) nella […] L'articolo Ascolti: Verissimo perde contro Sabato italiano, ecco perché proviene da Gossip e ...

Ascolti TV | Sabato 6 gennaio 2018. Soliti Ignoti 21.2% - Rock Economy 14.6%. Testa a testa tra Il Sabato Italiano (12%-14.7%) e Verissimo (13.6%-13%) : Amaudes Su Rai1 Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia (i biglietti vincenti) ha conquistato 4.886.000 spettatori pari al 21.2% di share (qui gli Ascolti dello Speciale Lotteria di Affari Tuoi di un anno fa). Su Canale 5 la replica di Rock Economy ha raccolto davanti al video 3.401.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Rai2 Alice in Wonderland ha interessato 1.396.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 Garfield – Il ...

IL Sabato ITALIANO/ Anticipazioni : Alba Parietti e Orietta Berti tra gli ospiti (oggi 16 Dicembre 2017) : Il SABATO ITALIANO, Alba Parietti e Orietta Berti tra gli ospiti del salotto televisivo di Eleonora Daniele su Rai 1. Per la showgirl, recentemente denunciata una molestia subita in passato(Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 02:49:00 GMT)

Romina Power a Sabato Italiano : l'appello a cuore aperto ad Albano Video : Eccoci con nuovo appuntamento con le notizie sul mondo della televisione, [Video] che oggi si interesseranno ad una coppia che ha fatto la storia della #Musica italiana. Di chi stiamo parlando se non di #Romina Power, la cantante americana, che ha rilasciato un'intervista esclusiva a Sabato Italiano. Romina Power: l'appello ad Albano Romina Power, la cantante californiana ha concesso un'intervista ad Eleonora Daniele, la bella conduttrice di ...

Romina Power a Il Sabato Italiano : "Al Bano non deve lasciare la musica" : Romina Power Sabato 9 dicembre è stata ospite de Il Sabato Italiano, la trasmissione del Sabato pomeriggio di Rai 1 condotta da Eleonora Daniele. La cantante americana ha parlato, inevitabilmente, del suo rapporto con Al Bano. "Quando mi hanno chiamata a Mosca per fare quel concerto del 2013 io pensavo che tutto finisse lì e me ne tornassi tranquilla nella mia casa nel deserto. E invece non abbiamo mai smesso di fare concerti in vari ...

Romina Power a Sabato Italiano : appello ad Albano e parole sorprendenti su Sanremo : Romina Power a Sabato Italiano: appello ad Albano e parole sorprendenti su Sanremo Su Rai 1, al Sabato Italiano Storie e Show di Eleonora Daniele sbarca Romina Power per un’intervista inedita. Tanti i temi toccati dalla cantante californiana: l’annuncio del ritiro dalle scene di Albano Carrisi, le esibizioni al Festival di Sanremo negli Anni 80 (non […] L'articolo Romina Power a Sabato Italiano: appello ad Albano e parole ...

Adriano Pappalardo e Lisa Giovagnoli/ “Ecco il grande amore della mia vita” (Sabato Italiano) : Adriano Pappalardo e Lisa Giovagnoli a Sabato Italiano: “Ecco il grande amore della mia vita”. Il cantautore e attore parla anche del rapporto complicato con il padre(Pubblicato il Sat, 02 Dec 2017 16:10:00 GMT)

Vladimir Luxuria / “La Chiesa mi ha allontanata - ma grazie ad una frase è cambiato tutto...” (Sabato Italiano) : Vladimir Luxuria a Sabato Italiano: “La Chiesa mi ha allontanata, ma grazie ad una frase è cambiato tutto...”. L'ex parlamentare, attivista LGBT, si è raccontata allo specchio(Pubblicato il Sat, 25 Nov 2017 15:40:00 GMT)

Dodi Battaglia/ Il progetto per gli inediti di Giorgio Faletti (Sabato Italiano) : Dodi Battaglia in tour per i 50 anni di carriera. Ospite di Eleonora Daniele a Sabato Italiano nella puntata del 25 novembre, la colonna dei Pooh racconta i futuri progetti(Pubblicato il Sat, 25 Nov 2017 11:39:00 GMT)

Sabato Italiano/ Anticipazioni e ospiti puntata 25 novembre : Dodi Battaglia e Iago Garcia in studio : Sabato Italiano, Anticipazioni e ospiti puntata 25 novembre: Eleonora Daniele accoglie in studio l'ex Pooh, Dodi Battaglia e l'attore spagnolo Iago Garcia.(Pubblicato il Sat, 25 Nov 2017 10:41:00 GMT)

DODI BATTAGLIA/ In tour per i 50 anni di carriera (Sabato Italiano) : DODI BATTAGLIA in tour per i 50 anni di carriera. Ospite di Eleonora Daniele a Sabato Italiano nella puntata del 25 novembre, la colonna dei Pooh racconta i futuri progetti(Pubblicato il Sat, 25 Nov 2017 03:13:00 GMT)

Valerio Scanu a Sabato Italiano (video) : "Cecilia Rodriguez e Francesco Monte fidanzati nella mia clip - poi è successo...". Canta Io vivrò : TELEVISIONI Rivediamo Valerio Scanu a Sabato italiano (voto: 6), in onda Sabato 18 novembre su Rai1 con Eleonora Daniele (6). Finalmente piove, il testo e il video (con Cecilia Rodriguez e Francesco Monte) della canzone di Valerio Scanu a Sanremo 2016 prosegui la letturaValerio Scanu a Sabato italiano (video): "Cecilia Rodriguez e Francesco Monte fidanzati nella mia clip, poi è successo...". ...

Sabato ITALIANO/ Anticipazioni e ospiti puntata 18 novembre : versione ridotta - Eleonora Daniele spiega perché : SABATO ITALIANO, Anticipazioni e ospiti puntata 18 novembre: Eleonora Daniele accoglie Valerio Scanu, Marco Carta, Alan Sorrenti, Samanta Togni e Samuele Peron.(Pubblicato il Sat, 18 Nov 2017 15:52:00 GMT)

MARCO CARTA/ Non ci sarà su Raiuno? La preoccupazione dei fan sui social (Sabato Italiano) : MARCO CARTA, la rivincita a "Tale e Quale Show" ospite a Sabato Italiano. Dopo la vittoria nello show di Carlo Conti, il cantante sardo punta a un grande rilancio(Pubblicato il Sat, 18 Nov 2017 15:44:00 GMT)