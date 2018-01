Sabato Italiano e Verissimo - anticipazioni puntata 13/01 : chi avrà la meglio? : Oggi, Sabato 13 gennaio, nuovo appuntamento con Il Sabato Italiano di Eleonora Daniele su Rai 1 e Verissimo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Le due regine del sesto giorno della settimana porteranno nei loro studi degli ospiti "super" per poter prevalere sulla concorrenza. La scorsa settimana abbiamo assistito alla clamorosa vittoria del programma di Eleonora Daniele che, dopo il cambio d'orario, ha potuto vantare una buona crescita di ...

Ascolti : Verissimo perde contro Sabato Italiano - ecco perché : Ascolti tv nel pomeriggio di Sabato 6 gennaio 2018: per la prima volta Verissimo va ko contro un competitor (Sabato italiano), ecco perché e i numeri dell’Auditel. Ascolti tv di Sabato 6 gennaio 2018, Verissimo perde contro Sabato italiano Sabato italiano, in onda su Rai1 dalle 16.45, ha ottenuto 1.820.000 spettatori (12% di share) nella […] L'articolo Ascolti: Verissimo perde contro Sabato italiano, ecco perché proviene da Gossip e ...

Ascolti TV | Sabato 6 gennaio 2018. Soliti Ignoti 21.2% - Rock Economy 14.6%. Testa a testa tra Il Sabato Italiano (12%-14.7%) e Verissimo (13.6%-13%) : Amaudes Su Rai1 Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia (i biglietti vincenti) ha conquistato 4.886.000 spettatori pari al 21.2% di share (qui gli Ascolti dello Speciale Lotteria di Affari Tuoi di un anno fa). Su Canale 5 la replica di Rock Economy ha raccolto davanti al video 3.401.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Rai2 Alice in Wonderland ha interessato 1.396.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 Garfield – Il ...

IL Sabato ITALIANO/ Anticipazioni : Alba Parietti e Orietta Berti tra gli ospiti (oggi 16 Dicembre 2017) : Il SABATO ITALIANO, Alba Parietti e Orietta Berti tra gli ospiti del salotto televisivo di Eleonora Daniele su Rai 1. Per la showgirl, recentemente denunciata una molestia subita in passato(Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 02:49:00 GMT)

Romina Power a Sabato Italiano : l'appello a cuore aperto ad Albano Video : Eccoci con nuovo appuntamento con le notizie sul mondo della televisione, [Video] che oggi si interesseranno ad una coppia che ha fatto la storia della #Musica italiana. Di chi stiamo parlando se non di #Romina Power, la cantante americana, che ha rilasciato un'intervista esclusiva a Sabato Italiano. Romina Power: l'appello ad Albano Romina Power, la cantante californiana ha concesso un'intervista ad Eleonora Daniele, la bella conduttrice di ...

Romina Power a Il Sabato Italiano : "Al Bano non deve lasciare la musica" : Romina Power Sabato 9 dicembre è stata ospite de Il Sabato Italiano, la trasmissione del Sabato pomeriggio di Rai 1 condotta da Eleonora Daniele. La cantante americana ha parlato, inevitabilmente, del suo rapporto con Al Bano. "Quando mi hanno chiamata a Mosca per fare quel concerto del 2013 io pensavo che tutto finisse lì e me ne tornassi tranquilla nella mia casa nel deserto. E invece non abbiamo mai smesso di fare concerti in vari ...

Romina Power a Sabato Italiano : appello ad Albano e parole sorprendenti su Sanremo : Romina Power a Sabato Italiano: appello ad Albano e parole sorprendenti su Sanremo Su Rai 1, al Sabato Italiano Storie e Show di Eleonora Daniele sbarca Romina Power per un’intervista inedita. Tanti i temi toccati dalla cantante californiana: l’annuncio del ritiro dalle scene di Albano Carrisi, le esibizioni al Festival di Sanremo negli Anni 80 (non […] L'articolo Romina Power a Sabato Italiano: appello ad Albano e parole ...

Adriano Pappalardo e Lisa Giovagnoli/ “Ecco il grande amore della mia vita” (Sabato Italiano) : Adriano Pappalardo e Lisa Giovagnoli a Sabato Italiano: “Ecco il grande amore della mia vita”. Il cantautore e attore parla anche del rapporto complicato con il padre(Pubblicato il Sat, 02 Dec 2017 16:10:00 GMT)

Vladimir Luxuria / “La Chiesa mi ha allontanata - ma grazie ad una frase è cambiato tutto...” (Sabato Italiano) : Vladimir Luxuria a Sabato Italiano: “La Chiesa mi ha allontanata, ma grazie ad una frase è cambiato tutto...”. L'ex parlamentare, attivista LGBT, si è raccontata allo specchio(Pubblicato il Sat, 25 Nov 2017 15:40:00 GMT)

Dodi Battaglia/ Il progetto per gli inediti di Giorgio Faletti (Sabato Italiano) : Dodi Battaglia in tour per i 50 anni di carriera. Ospite di Eleonora Daniele a Sabato Italiano nella puntata del 25 novembre, la colonna dei Pooh racconta i futuri progetti(Pubblicato il Sat, 25 Nov 2017 11:39:00 GMT)

Sabato Italiano/ Anticipazioni e ospiti puntata 25 novembre : Dodi Battaglia e Iago Garcia in studio : Sabato Italiano, Anticipazioni e ospiti puntata 25 novembre: Eleonora Daniele accoglie in studio l'ex Pooh, Dodi Battaglia e l'attore spagnolo Iago Garcia.(Pubblicato il Sat, 25 Nov 2017 10:41:00 GMT)

DODI BATTAGLIA/ In tour per i 50 anni di carriera (Sabato Italiano) : DODI BATTAGLIA in tour per i 50 anni di carriera. Ospite di Eleonora Daniele a Sabato Italiano nella puntata del 25 novembre, la colonna dei Pooh racconta i futuri progetti(Pubblicato il Sat, 25 Nov 2017 03:13:00 GMT)

Valerio Scanu a Sabato Italiano (video) : "Cecilia Rodriguez e Francesco Monte fidanzati nella mia clip - poi è successo...". Canta Io vivrò : TELEVISIONI Rivediamo Valerio Scanu a Sabato italiano (voto: 6), in onda Sabato 18 novembre su Rai1 con Eleonora Daniele (6). Finalmente piove, il testo e il video (con Cecilia Rodriguez e Francesco Monte) della canzone di Valerio Scanu a Sanremo 2016 prosegui la letturaValerio Scanu a Sabato italiano (video): "Cecilia Rodriguez e Francesco Monte fidanzati nella mia clip, poi è successo...". ...

Sabato ITALIANO/ Anticipazioni e ospiti puntata 18 novembre : versione ridotta - Eleonora Daniele spiega perché : SABATO ITALIANO, Anticipazioni e ospiti puntata 18 novembre: Eleonora Daniele accoglie Valerio Scanu, Marco Carta, Alan Sorrenti, Samanta Togni e Samuele Peron.(Pubblicato il Sat, 18 Nov 2017 15:52:00 GMT)